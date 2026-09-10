Invitan a los artistas de Cozumel a la XII Exposición Colectiva de Día de Muertos

La muestra estará dedicada a Michoacán y reunirá obras inspiradas en la Mariposa Monarca

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) convoca a artistas plásticos que radican en la Isla a participar en la tradicional exposición colectiva de Día de Muertos, que en esta edición estará dedicada al estado de Michoacán y tendrá como eje principal la Mariposa Monarca. La muestra busca acercar al público a una de las expresiones más representativas de esta celebración, retomando la cosmovisión purépecha, que relaciona la llegada de estas mariposas con el regreso de las almas de quienes han partido.

La directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul, recordó que esta será la XII edición de la exposición dedicada al Día de Muertos, que se ha posicionado en el gusto y preferencia de los artistas radicados en Cozumel, porque cada año presenta una mirada diferente sobre esta tradición y, al mismo tiempo, abre espacio para que su trabajo sea admirado por la comunidad y visitantes.

Añadió que para esta ocasión se recibirán trabajos de escultura, pintura, dibujo y fotografía, siempre que se trate de obras de arte en un formato adecuado para su exposición y estén inspiradas en la Mariposa Monarca, especie que, de acuerdo con la cosmovisión purépecha, representa el regreso de las almas de quienes han fallecido para visitar a sus familias durante la celebración de Día de Muertos.

Isela Carrillo dijo que la participación será individual y cada artista podrá presentar una sola obra. El tamaño ideal por lo ancho o largo de la obra no debería exceder los 70 centímetros, además que cada pieza deberá incluir una ficha con el título, la técnica utilizada y el nombre de quien la realizó. En caso de que la obra esté disponible para venta, también deberá indicarse su precio y sujetarse a las condiciones existentes.

Las obras se recibirán en el Museo de la Isla del 9 al 16 de octubre, en días y horarios hábiles. Mientras que la inauguración de la muestra está programada para el 23 de octubre, durante la apertura del Festival Día de Muertos 2026 “Tradición, Luz y Reencuentro”, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre en el Museo de la Isla.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que esta exposición permite acercarse a una tradición que forma parte de la riqueza cultural de México y, al mismo tiempo, brindar un espacio a los artistas de Cozumel para expresarse a través de distintas disciplinas, como marca el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara.