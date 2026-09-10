Percepción sobre inseguridad al 76.1% en Quintana Roo

HORA 14 Mauricio Conde Olivares

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en 2025, el INEGI estimó que en 11.7 millones de hogares (28.5 % del total del país), al menos una o un integrante fue víctima de delito. Este porcentaje resultó similar al de 2024 (29.0 %).

Durante 2025, 23 de personas de 18 años y más fueron víctimas de delito (23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes). Esto representa una disminución con respecto a 2024 (24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes). Según sexo, en 2025 la prevalencia fue de 22 mil 539 víctimas por cada 100 mil mujeres y de 24 mil 555 por cada 100 mil hombres.

Al comparar con 2024, en 2025 la prevalencia delictiva disminuyó en 10 estados, aumentó en cinco y no tuvo cambios en 17. En ese mismo año, en nueve entidades federativas las tasas superaron a la nacional. Las más altas se registraron en Ciudad de México, con 34 mil 930; el estado de México, con 31mil 889; y Puebla, con 26 mil 164. Las tasas más bajas se presentaron en Chiapas, con 13 mil 462; en Veracruz, con 14 mil 171; y en Zacatecas, con 15 mil 733.

Las entidades federativas con mayor prevalencia delictiva tanto para mujeres como para hombres fueron Ciudad de México (34 mil 316 y 35 mil 616, respectivamente) y el estado de México (30 mil 441 y 33 mil 593). En contraste, la menor prevalencia delictiva en mujeres se registró en Chiapas (13 mil 025) y en Veracruz (13 mil 995); en hombres, en Chiapas (14 mil 003) y Veracruz (14 mil 379).

En 2025, el número de delitos se estimó en 33.8 millones, es decir, hubo 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes (incidencia delictiva). El promedio fue de 1.5 delitos por víctima. Las cifras resultaron similares a las de 2024 (34 mil 918 delitos por cada 100 mil habitantes y 1.4 delitos por víctima).

Al comparar con 2024, en 2025 la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes disminuyó en seis entidades federativas, en ocho incrementó y en 18 no tuvo cambios. En 2025, 10 entidades federativas tuvieron tasas de incidencia superiores a la nacional. Donde se registraron las tasas más altas fue en Ciudad de México, con 68 mil 154; Puebla, con 41 mil 876; y el estado de México, con 40 mil 915. Los estados con las tasas más bajas fueron Chiapas, con 17 mil 728; Coahuila, con 19 mil 835; y Zacatecas, con 21 mil 862.

Entre febrero y abril de 2026, 60.7 % de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más grave. Siguieron la salud (36.7 %) y el aumento de precios (33.8 %). En el mismo periodo de 2026, 74.0 % de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia (la cifra resultó inferior a la de 2025).

La percepción de inseguridad en el ámbito municipal o en la demarcación territorial y en la colonia o localidad también disminuyó de manera significativa. De la población de 18 años y más, 60.9 y 35.9 %, respectivamente, dijeron sentir inseguridad en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad.

La percepción más alta de inseguridad en entidades federativas se presentó en el estado de México, con 90.0 %; Morelos, con 88.7 %; Tabasco, con 87.6 por ciento y Quintana Roo con 76.1%. Por el contrario, la más baja se registró en Coahuila, con 27.8 %; Yucatán, con 35.5 %; y Aguascalientes, con 41.0 %.

En la mayoría de los delitos que afectan a una persona directamente y no a una colectividad (como en el caso del hogar), la incidencia delictiva fue mayor entre los hombres.

En 2025, los delitos sexuales vulneraron más a las mujeres, con una tasa de incidencia de 3 mil 365 delitos por cada 100 mil, cifra inferior a los 4 mil 160 delitos estimados en 2024. Entre hombres, la tasa para este tipo de delitos fue de 341 por cada 100 mil. En otras palabras, se contabilizaron 10 delitos sexuales contra mujeres por uno de esta naturaleza contra hombres.

El costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 267.3 mil millones de pesos (6 130 pesos, en promedio, por persona afectada).1 Lo anterior se traduce en 1.06 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.6 mil millones de pesos y las pérdidas por victimización, a 165.9 mil millones de pesos. Lo anterior corresponde a 34.3 y 62.1 % del monto total, respectivamente. Entre las principales medidas preventivas que realizaron los hogares se encuentran cambio de cerraduras y/o candados, con 23.1 %, y cambiar puertas o ventanas, con 19.2 %.

En 2025, de los 33.8 millones de delitos ocurridos, solo se denunció un 9.0 %, caso similar al de 2024 (9.6 %). Por parte del Ministerio Público (MP) o de la fiscalía estatal, se abrieron carpetas de investigación en 73.5 % de estas denuncias.

Lo anterior implica que, del total de delitos, 93.4 % no se denunció o no se investigó (lo que se conoce como cifra oculta). La cantidad resultó similar a la de 2024 (93.2 %). De 73.5 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en 38.1 % las personas reportaron que no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 39.5 % de estas sigue en trámite.

Esto implica que 77.6 % de las denuncias no arrojó conclusión alguna en 2025. En los delitos en los que se inició una investigación, el resultado fue positivo para la persona denunciante en 16.0 % de las ocasiones. Lo anterior significa que 1.1 % del total de delitos tuvo una resolución positiva para la persona denunciante en el año de referencia.

Las razones más comunes para no denunciar delitos fueron las siguientes: pérdida de tiempo (35.8 %), delito de baja importancia (14.5 %), desconfianza en la autoridad (13.0 %), falta de pruebas (9.1 %), trámites largos y difíciles (8.3 %) y miedo a la persona agresora (5.9 %).

En el caso de las mujeres, 34.4 % dijo no haber denunciado un delito por pensar que era pérdida de tiempo, mientras que 14.2 %, por considerarlo de baja importancia. En el caso de los hombres, 37.2 y 14.8 % consideraron lo mismo, en los casos respectivos.

Por otra parte, le comento que derivado de una denuncia ciudadana y de imágenes que circularon recientemente en redes sociales sobre crías de tortuga marina encontradas sin vida en las inmediaciones de un corral de protección del Hotel Live Aqua Cancún, la Dirección General de Ecología realizó una visita de verificación para constatar las condiciones y el manejo del área.

El recorrido estuvo encabezado por el director general de dicha dependencia, Fernando Haro Salinas, acompañado por personal de la misma instancia y representantes del Hotel Live Aqua Cancún, quienes han recibido capacitación para participar en las labores de protección de tortugas marinas, así como elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Policía Turística.

Durante la visita se revisó el estado del corral y el manejo de los nidos, constatándose que las condiciones y protocolos de protección se encontraban en orden.

Respecto a las imágenes difundidas en redes sociales, la Dirección General de Ecología explicó que el caso corresponde a un nido in situ, es decir, un nido que fue depositado naturalmente por la tortuga marina fuera del corral de protección, por lo que este tipo de nidos no representa, por sí mismo, una irregularidad y se mantiene bajo seguimiento conforme a los protocolos establecidos.

Tras la eclosión, algunas de las crías quedaron expuestas a depredadores naturales, situación que forma parte de los procesos propios de la vida silvestre y de la cadena alimenticia, por tanto, la presencia de estos ejemplares en las imágenes difundidas corresponde a este proceso natural y durante la verificación, no se encontró evidencia que permitiera señalar un manejo inadecuado del corral.

Personal de PROFEPA participó en el recorrido y constató las condiciones observadas durante la inspección.

La Dirección General de Ecología reiteró que el Hotel Live Aqua Cancún se encuentra entre los establecimientos que han mantenido un adecuado manejo de su corral de protección durante la temporada de anidación 2026, al igual que destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades, sector hotelero y ciudadanía para fortalecer la protección de esta especie.

Como parte de los resultados de la temporada de anidación 2026, hasta el momento, en Cancún se han protegido: 10 mil 407 nidos; un millón 206 mil 934 huevos; 203 mil 994 crías; en 51 corrales de protección, para tres especies de tortugas marinas y se han realizado 972 recorridos diurnos y nocturnos.

Además, se han atendido 27 eventos de recales y varamientos; en tanto que se han hecho 55 sesiones de educación ambiental, así como 142 cursos de capacitación dirigidos a personal relacionado con la protección y atención de las tortugas marinas.

La Dirección General de Ecología continuará realizando recorridos de vigilancia y supervisión durante la temporada de anidación, además de mantener la coordinación con PROFEPA, el sector hotelero y otras instituciones, con el objetivo de garantizar la protección de las tortugas marinas que llegan a las playas de Cancún; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

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