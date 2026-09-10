Cancún amplía su aeropuerto con una inversión de 8 mil mdp

Expansión regional

Los trabajos de modernización abarcan edificios, plataformas y calles de rodaje

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El Aeropuerto Internacional de Cancún atraviesa una de las transformaciones más ambiciosas de su historia: un plan quinquenal de ampliación que contempla obras en las cuatro terminales y en las vialidades internas, con una inversión de ocho mil millones de pesos.

Carlos Trueba Coll, director del aeropuerto, explicó que los trabajos abarcan edificios, plataformas y calles de rodaje. La Terminal 1 se reconstruye para volver a recibir vuelos, principalmente de América Latina y el Caribe, lo que permitirá liberar espacio en la Terminal 2. En la Terminal 4 continúa la expansión hacia la avenida Huayacán, con nuevas salas y calles de rodaje, mientras que las terminales 2 y 3 reciben adecuaciones para enfrentar el crecimiento del tráfico aéreo.

A la par, se ejecuta una obra vial de tres años que incluye accesos vehiculares, un puente de conexión en la pista dos y el tramo que enlaza las terminales con las oficinas. Trueba Coll subrayó que todo se construye sin cerrar operaciones, gracias a una planeación que permite trabajar en dos frentes: el flujo de autos y el movimiento interno de pasajeros y aeronaves.

Respecto al tráfico de pasajeros, reconoció que actualmente se encuentra 5% por debajo del año pasado, aunque con expectativas de recuperación hacia el cierre de 2026, cuando se reactiven rutas estacionales desde Europa, Estados Unidos y Canadá. La baja, dijo, responde a factores económicos y políticos internacionales, pero confió en que a partir del 15 de diciembre el movimiento repunte, como ocurre cada año.

El proyecto se complementa con la expansión regional de Asur, grupo aeroportuario que recientemente adquirió 20 aeropuertos en América Latina y el Caribe por 992.2 millones de dólares, incluyendo su entrada al mercado brasileño. Con ello, Asur se posiciona como el operador aeroportuario más grande de América.

La modernización del aeropuerto de Cancún busca no solo atender la creciente demanda turística, sino consolidar al Caribe mexicano como un nodo estratégico de conectividad internacional.

QRoo refuerza candados al mercado inmobiliario

Tras la regularización de los agentes inmobiliarios —quienes ahora deben contar con matrícula para ejercer—, el sector en Quintana Roo avanza hacia un nuevo objetivo: fortalecer el marco legal para blindar inversiones, prevenir fraudes y proteger la imagen del estado ante el mercado internacional.

Enrique Domínguez, integrante del Consejo Inmobiliario Estatal, explicó que el crecimiento exponencial de la industria en la última década, especialmente en los últimos cinco años, ha obligado a trabajar de manera conjunta con autoridades estatales y municipales. El propósito es establecer mecanismos que otorguen certeza a inversionistas, desarrolladores y consumidores finales.

La estrategia no se limita a regular la actividad de los agentes. También busca dotarlos de herramientas legales y financieras que respalden su trabajo y den mayor seguridad a los compradores. Entre ellas destaca el crowdfunding inmobiliario, un esquema de financiamiento colectivo que, bajo fideicomisos regulados, permite liberar recursos conforme avanzan las obras, reduciendo riesgos para los inversionistas.

Domínguez reconoció que uno de los principales problemas del sector son los retrasos en la entrega de viviendas, lo que suele derivar en reclamos hacia los agentes. Por ello, subrayó la importancia de identificar quién está detrás de cada proyecto antes de iniciar operaciones y de mantener comunicación constante entre desarrolladores, agentes y compradores.

El objetivo no es eliminar los riesgos inherentes a la adquisición de propiedades en etapas tempranas, sino hacerlos controlables, transparentes y jurídicamente respaldados. Con ello, se busca consolidar la confianza en el mercado inmobiliario de Quintana Roo y evitar que prácticas irregulares afecten tanto a los consumidores como a la reputación internacional del destino.

El proyecto se complementa con la expansión regional de Asur, grupo aeroportuario que recientemente adquirió 20 aeropuertos en América Latina y el Caribe por 992.2 mdd, incluyendo su entrada al mercado brasileño.