Ratifica el gobierno de MLE su respaldo a la industria turística

En coordinación con el sector privado

Se busca fortalece competitividad de los 12 destinos del Caribe mexicano para consolidar el estado como referente mundial

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa reiteró todo el respaldo de su gobierno para seguir impulsando firmemente la industria turística, en coordinación con el sector privado, para que el bienestar y la prosperidad compartida se refleje en todas y todos los quintanarroenses.

Después de su reunión con presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara Manzo, y empresarios del sector turístico de Quintana Roo, donde se expusieron las perspectivas turísticas actuales y futuras de México, Quintana Roo y el Caribe Mexicano, Lezama Espinosa dejó en claro que no desaparecerá el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

La mandataria estatal destacó los programas y acciones que este gobierno diferente ha puesto a disposición de las y los quintanarroenses, entre los que se encuentran las y los trabajadores del sector turismo, pilar fundamental de la actividad, para que mejoren su calidad de vida.

Y entre estos logros citó la Guía Michelín, la inversión local y federal para atender el fenómeno del sargazo, el proyecto del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, los eventos deportivos de talla internacional, el combate frontal a la extorsión, la seguridad y el combate al delito, el ordenamiento del Parque del Jaguar, la mejora en el tema de Migración, la aduana en el aeropuerto de Chetumal, la rehabilitación del malecón de Mahahual el año próximo, etc.

Y para el bienestar de las y los trabajadores, para garantizarles el derecho a la salud, la construcción de 5 hospitales, de un materno infantil, ya se realizan las cirugías robóticas, una unidad médica de tercer nivel, el ordenamiento y cancelación de deudas con el Infonavit, el programa de Viviendas para el Bienestar, el nuevo sistema de transporte MOBI.

Todo es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para que no tengan que viajar a otros estados por una cirugía, para que no estén pagando renta lejos del lugar donde trabajan, para que tengan certeza jurídica de su propiedad y laboren con mayor tranquilidad, para que lleguen a tiempo y regresen con más facilidad de su sitio de trabajo a su hogar.

“Estamos trabajando 24/7 y cuenten con esta Gobernadora. Me da mucho gusto trabajar y platicar con ustedes. Gracias por lo que hacen todos los días y por cuidar a sus colaboradoras y colaboradores. Y vamos a trabajar de la mano de Gloria Guevara para que el turismo siga creciendo y que exista esta prosperidad compartida del que siempre hablamos”, expresó la titular del Ejecutivo estatal.

Gira “Honestidad y Resultados” de CSP, este sábado

Cancún.- En el marco de sus actividades en torno a su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará este sábado Quintana Roo y Yucatán en su gira “Honestidad y Resultados”, con la que presenta los avances de su segundo año de gobierno, como una nueva etapa de recorridos por el país para presentar informes regionales relacionados con su Segundo Informe de Gobierno.

Sheinbaum Pardo iniciará su jornada en Mérida, donde encabezará el evento “Honestidad y resultados” a las 10:15 de la mañana en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Al concluir, viajará a Quintana Roo para encabezar una asamblea ciudadana en el Malecón Tajamar de Cancún, prevista para las 16:00 horas, en lo que se perfila como la actividad principal de su visita al estado.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó la visita y adelantó que el informe tendrá como marco el Puente Nichupté, proyecto iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y concluido durante el gobierno de Sheinbaum. La gobernadora agradeció la inclusión de Quintana Roo en la gira presidencial.

En el evento se espera un balance sobre los proyectos federales en marcha en la entidad, donde el Gobierno federal ha concentrado parte de sus acciones en infraestructura, salud, vivienda, educación, atención al sargazo y conectividad ferroviaria. Se prevé la asistencia de autoridades estatales, municipales y representantes del Congreso local, entre otros funcionarios.