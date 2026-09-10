Diálogo de Imoveqroo con el sector empresarial para socializar Sistema Mobi

En Cancún y Chetumal

Explican autoridades alcances del nuevo sistema de transporte público urbano

Chetumal.- Como parte del proceso de socialización que acompaña la transformación del transporte público en la entidas, en menos de una semana el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) sostuvo encuentros con representantes del sector empresarial de Cancún y Chetumal para presentar los alcances del Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (Mobi).

El titular del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, destacó que, esta transformación requiere mantener informados y escuchar a los distintos sectores de la sociedad, particularmente a quienes forman parte de la actividad económica de las ciudades.

Durante su primera semana de operación, el Sistema Mobi registró resultados positivos en Chetumal y Cancún, donde más de 67 mil personas utilizaron el servicio.

En este periodo, las unidades recorrieron más de 24 mil kilómetros y más de 3 mil personas completaron su proceso de credencialización, cifras que reflejan la respuesta de la ciudadanía ante un nuevo modelo de transporte público que avanza hacia un servicio digno, moderno, accesible e incluyente.

Al respecto, señaló que hablar de movilidad significa hablar también de economía, productividad, oportunidades y calidad de vida.

Esta estrategia forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que promueve la participación de autoridades, iniciativa privada y sociedad en la construcción de soluciones que generen bienestar y mejoren la calidad de vida de las familias quintanarroenses.

El primero de estos encuentros se realizó en Cancún, donde Hernández Kotasek se reunió con representantes del sector empresarial agrupados en Coparmex para presentar el modelo de operación de Mobi, la Ruta 27 Puente Nichupté, el sistema de pago electrónico y las características de las nuevas unidades.

El encuentro contó también con la participación de empresas concesionarias del transporte que forman parte de

Días después, este martes, el diálogo continuó en Chetumal, donde el titular del Imoveqroo presentó a integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) los avances del Sistema MOBI en la capital del estado.

Asimismo, informó que a partir de este martes comenzó a funcionar el pago 100 por ciento electrónico en la Ruta Sian Ka’an–Las Américas, mediante tarjeta Mobi, código QR generado desde MOBI APP, tarjeta bancaria de débito o crédito y tarjetas MOBI de Tarifa Social.

La Ruta Sian Ka’an–Las Américas recorre aproximadamente 21 kilómetros, conecta distintos puntos de la ciudad con el centro de Chetumal y brinda servicio todos los días de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Con la incorporación de unidades eléctricas, medios de pago electrónicos y herramientas digitales, MOBI avanza en la capital hacia un modelo de transporte público más moderno, sustentable, accesible e incluyente.