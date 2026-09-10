Restauranteros de Cancún, en crisis por cierres y alza de costos

Al menos 7 bajan sus cortinas

En este mes otros seis negocios ya anunciaron su posible despedida

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La industria restaurantera atraviesa uno de sus años más difíciles en Cancún. En lo que va de 2026 han cerrado al menos 20 establecimientos y, para septiembre, otros seis ya anunciaron que bajarán la cortina.

Perla Flores Navarro, presidenta de la Canirac Cancún, explicó que cada cierre implica la pérdida de entre 15 y 20 empleos directos, desde meseros y cocineros hasta personal administrativo. La mayoría son cierres definitivos, no pausas de temporada, y responden a una doble presión: el aumento en insumos —especialmente proteínas y productos de caja— y la imposibilidad de subir precios en la carta.

“Quisiéramos poder hacer ajustes porque nos ha pegado la inflación, pero no podemos. Estamos manteniendo los costos del año anterior para incentivar a que los comensales salgan”, señaló.

Ni siquiera la Semana Santa, que suele ser el respiro del sector, alcanzó las expectativas: el pico de actividad apenas llegó al 65%, por debajo de lo proyectado. Además, cerrar también representa un gasto: alrededor de 30 mil pesos por local solo para desmontar y entregar el inmueble, sin incluir liquidaciones que, por falta de liquidez, muchas veces se cubren con el propio equipo.

Los cierres se han registrado tanto en la zona hotelera como en el centro y en locales pequeños de hasta 50 comensales. Aunque este año han abierto entre 10 y 12 negocios nuevos, no compensan las bajas.

La Canirac mantiene mesas de trabajo con autoridades y ha solicitado estímulos fiscales para reducir costos de operación, además de que el próximo Paquete de Ingresos no contemple alzas fuertes en regulaciones municipales y estatales. “Estamos en un punto crítico. Hemos tenido ya mesas con autoridades y estamos esperando acercamiento con la Secretaría de Turismo. Vemos si podemos tener un mejor panorama a partir de noviembre y diciembre”, apuntó Flores Navarro.

La crisis restaurantera refleja el impacto de la inflación y la falta de márgenes de maniobra en un destino turístico que depende de la estabilidad de su oferta gastronómica.

Mega brigada de limpieza en Prado Norte

Por tercera ocasión, el Ayuntamiento de Benito Juárez desplegó un equipo de más de 250 trabajadores de la dirección de Servicios Públicos en una Mega Brigada de Limpieza que atendió al fraccionamiento Prado Norte, en la Supermanzana 260, como estrategia para recuperar los espacios públicos de toda la ciudad, lo que dio como resultado el retiro de 2 mil 676 toneladas de desechos.

La Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, Landy Guadalupe Canché Pantoja, supervisó el inicio de las labores desde temprana hora con los titulares de Sistema de Limpia, Pozos y Limpieza de Playas, Parques y Áreas Jardinadas, Demandas Emergentes y el organismo descentralizado Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol).

Recordó que ya se realizó la misma dinámica integral en los fraccionamientos Paraíso Maya y Paseos del Mar, para dejar en mejores condiciones banquetas, camellones y espacios comunes, a lo largo de toda la jornada.

Detalló que en las inmediaciones de Prado Norte, se atenderán calles y avenidas como Chetumal, Avenida 3, Camilo Izaguirre Nieto, con el equipo de trabajo más diferentes unidades de parque vehicular como volquetes, retroexcavadoras, camionetas y Unidades Verdes de SIRESOL.

De igual forma, a lo largo de la jornada, el personal municipal se encargó de dar respuesta a los folios pendientes de la plataforma de denuncias ChatCun en esa zona, relativas a la cobertura de todos los servicios públicos como: poda, desmonte, chapeo, recolección de basura vegetal, reparación de luminarias, desazolve de pozos y descacharrización, entre otras acciones.