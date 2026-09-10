Cancún, sede del lanzamiento del proyecto Caribs contra el sargazo

Evento Sargassum Cooperation Days

Alianza científica entre México, Cuba, República Dominicana y Francia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La lucha contra el arribo masivo de sargazo en el Caribe dará un paso internacional a finales de septiembre, cuando se presente formalmente el proyecto Caribs, una alianza científica entre México, Cuba, República Dominicana y Francia. La iniciativa busca establecer un frente regional para enfrentar la crisis de las macroalgas y fortalecer capacidades de gestión en la cuenca.

El lanzamiento oficial tendrá lugar el 29 de septiembre de 2026 en Cancún, dentro del evento Sargassum Cooperation Days, programado del 28 al 30 de septiembre.

El proyecto es financiado por el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, a través de sus embajadas en México, República Dominicana y Cuba. En el país, la operación corre a cargo del Instituto de Investigación para el Desarrollo francés, con coordinación científica del Cinvestav Mérida, bajo la responsabilidad de la investigadora Erika Vázquez Delfín.

La estrategia se centra en:

– Monitoreo integral para mejorar herramientas y aplicarlas en zonas poco estudiadas.

– Aprovechamiento sustentable de la macroalga como recurso económico.

– Cultura oceánica y participación comunitaria mediante ciencia ciudadana.

Para ejecutar estas líneas de trabajo se integró una red de instituciones: Cinvestav Mérida, CICY, Ecosur Chetumal, la Universidad Autónoma de Yucatán y la UNAM, entre otras. Los laboratorios involucrados abarcan desde ficología aplicada y procesos costeros hasta biotecnología ambiental y energías renovables.

El proyecto se apoya en diagnósticos previos como el ResAgroSargazo en República Dominicana y el mapeo de actores coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estas iniciativas, desarrolladas entre 2024 y 2025, definieron los ejes prioritarios para la región.

La alianza internacional coincide con una de las temporadas más intensas de sargazo en Quintana Roo: en 2026 se han retirado más de 108 mil toneladas de macroalga, con picos de concentración que superaron las 90 mil toneladas diarias en el Caribe occidental. Los especialistas advierten que los impactos alcanzan sistemas arrecifales, manglares y la economía turística, lo que refuerza la urgencia de soluciones coordinadas.

Cozumel y los Pueblos Mágicos afinan estrategia rumbo al encuentro nacional

Los Pueblos Mágicos de Quintana Roo se preparan para mostrar su diversidad cultural y turística en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, previsto para noviembre. La directora de Desarrollo de Productos Turísticos de la SEDETUR, Xóchilt López Sansores, explicó que se trabaja en definir la estrategia de promoción y proyectos que cada localidad presentará en el evento.

En el caso de Cozumel, la propuesta se articula en cinco ejes: infraestructura, gobernanza, capacitación, incentivos de calidad en empresas turísticas y fortalecimiento de guías de turismo. El objetivo es consolidar la oferta más allá de las actividades convencionales, integrando proyectos de turismo comunitario que generen beneficios directos para las familias locales.

Uno de los proyectos en desarrollo es la creación de una ruta comunitaria vinculada a la zona arqueológica de San Gervasio, que permitirá a los visitantes conocer de cerca la vida y tradiciones de comunidades cercanas, diversificando la experiencia turística y ampliando la derrama económica hacia sectores que no suelen participar del turismo masivo.

López Sansores reconoció que la isla enfrentó una baja en la llegada de visitantes desde junio, la más marcada de los últimos años, influida por factores externos como la situación económica en Estados Unidos.

Aun así, se han mantenido esfuerzos de promoción en ferias internacionales y tianguis turísticos, además de impulsar eventos deportivos como triatlones, que ayudan a sostener la ocupación hotelera en temporadas complicadas.

La meta es que Cozumel no dependa únicamente de la temporada alta, sino que logre mantener un flujo constante de visitantes mediante actividades culturales, deportivas y comunitarias. Con ello, la isla busca consolidarse como un Pueblo Mágico que combina naturaleza, historia y participación ciudadana, ofreciendo experiencias que fortalecen su identidad y generan nuevas oportunidades de desarrollo.

La alianza coincide con una de las temporadas más intensas: este año se han retirado más de 108 mil toneladas de macroalga, con picos de concentración que superaron las 90 mil toneladas diarias en el Caribe occidental.