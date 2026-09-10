Asigna la SEQ plazas vacantes definitivas en Educación Básica

Ciclo escolar 2026-2027

“Están todos los que por su talento y sus resultados obtienen su plaza docente”

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- En el marco de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) asignó plazas vacantes definitivas a las figuras educativas del proceso de admisión en Educación Básica, ciclo escolar 2026-2027.

En total, se asignó una plaza definitiva de maestro en Educación Especial (intelectual), una de Preescolar Indígena, 3 de Preescolar Formal y 4 de Educación Primaria.

En su mensaje, la secretaria de Educación, Elda Xix Euán, destacó que: “Por instrucciones de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, todo se realiza de manera transparente, honesta y con base en derecho, no se sube en la lista a alguien que no debió estar, al contrario, están todos los que por su talento y sus resultados obtienen su plaza docente”.

Las y los maestros son un ejemplo para las niñas y niños, quienes esperan encontrar en ellos amor, comprensión y esperanza, porque, si bien la educación empieza en casa, es en la escuela donde se transforman vidas, indicó.

Felicitó a las maestras y maestros que por su esfuerzo y dedicación obtuvieron una plaza, y aunque se diga fácil, recalcó, ha sido un gran trabajo y un reto para cada uno de ustedes haber conseguido este logro entre muchos aspirantes.

“Ustedes están aquí por su capacidad, su talento y su compromiso, nadie les ha regalado nada, se lo han ganado a pulso, por eso quiero decirles que este logro, esta plaza, será el inicio de una historia educativa sin precedentes, una historia de servicio, de aprendizaje y de muchas satisfacciones”, subrayó.

Garantizan derecho de acceso a la información

Con el compromiso de seguir construyendo instituciones más abiertas, transparentes y cercanas a la ciudadanía, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Quintana Roo, órgano colegiado encargado de conducir y articular la política estatal en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

En su calidad de presidenta del Comité, Reyna Arceo Rosado presidió los trabajos de la sesión, organizada por el Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, en la que participaron representantes de instituciones estatales, órganos autónomos, poderes públicos y municipios, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar a las y los quintanarroenses el ejercicio efectivo de su derecho a saber.

En su mensaje destacó que, la transparencia no debe sentirse como una obligación del gobierno; sino asumirse como un compromiso con la gente y que la Gobernadora Mara Lezama ha marcado una ruta muy clara para construir un gobierno honesto, cercano y profundamente comprometido con el pueblo.

Entre los principales puntos abordados destacó la toma de protesta de las personas integrantes del Consejo Consultivo del Subsistema de Transparencia, así como la presentación de las Reglas de Operación.

Al respecto, la titular de SABGOB dijo que, con la incorporación del Consejo Consultivo del Subsistema de Transparencia, se da un paso muy importante ya que un buen gobierno no solamente informa a la ciudadanía; también la escucha y la hace parte de sus decisiones.

También se presentaron las actividades programadas durante septiembre con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información y el procedimiento para reconocer a los sujetos obligados que cumplan con sus obligaciones de transparencia.

Estos trabajos forman parte de la nueva etapa institucional de la política de transparencia en Quintana Roo. Tras la entrada en vigor de la nueva legislación estatal en la materia, el Subsistema articula a las autoridades garantes y fortalece la coordinación entre el Estado, los municipios y el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

La sesión contó con la presencia del presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez; el director general del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo, José Alberto Muñoz Escalante; así como representantes de órganos internos de control, autoridades autónomas y diversas instituciones del Estado.

La secretaria Elda Xix Euán destacó que: “no se sube en la lista a alguien que no debió estar, al contrario, están todos los que por su talento y sus resultados obtienen su plaza docente”.