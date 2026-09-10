Tulum enfrenta aumento de personas en situación de calle

Avance urbano de Playa del Carmen

Felinos se desplazan entre manglares, zonas suburbanas y corredores viales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen.- El avance urbano y turístico de Playa del Carmen vuelve a poner en evidencia una realidad poco visible: los grandes felinos siguen presentes en la región y se desplazan entre selvas, manglares, zonas suburbanas y corredores viales.

El Jaguar Wildlife Center difundió fragmentos de una investigación realizada en 2021 por los especialistas Carlos A. López González, Fernanda Cruz Torres y Mircea G. Hidalgo Mihart, centrada en la presencia de jaguares y pumas en Punta Venado, un área de selva y manglares en la costa de Playa del Carmen. El estudio advierte que la Riviera Maya es un escenario clave para analizar los efectos de la urbanización sobre estas especies, en medio de uno de los procesos de expansión turística más acelerados del país.

El modelo turístico predominante combina grandes complejos hoteleros y desarrollos residenciales con áreas de vegetación natural. Aunque esta configuración fragmenta los ecosistemas, también permite que los felinos continúen utilizando espacios próximos a instalaciones turísticas y zonas habitacionales.

Uno de los principales elementos de esta transformación es la Carretera 307, que conecta Cancún, Playa del Carmen y Tulum. En 2019 registraba un flujo de 40 mil vehículos diarios. Para los jaguares y pumas, sin embargo, no representa una frontera: cruzan la vía y se exponen al tránsito vehicular y a los riesgos de la fragmentación del hábitat.

Los registros de fototrampeo y los casos de atropellamiento confirman que ambas especies utilizan territorios a ambos lados de la carretera. Ejemplares han sido documentados en el Área Natural Protegida Xcacel-Xcacelito, según la bióloga Rocío Peralta, y en zonas suburbanas de Playa del Carmen mediante cámaras trampa instaladas por Jaguar Wildlife Center A.C.

Estos datos muestran que la presencia de jaguares y pumas no se limita a áreas remotas: su territorio se encuentra cada vez más próximo a carreteras, desarrollos urbanos y espacios turísticos.

La expansión de ciudades como Playa del Carmen implica repercusiones importantes sobre los ecosistemas. La fragmentación del hábitat, el incremento del tránsito vehicular y la transformación del paisaje son retos para especies que requieren amplios territorios para sobrevivir.

La presencia de jaguares y pumas en la Riviera Maya no es anecdótica: constituye una señal de que los corredores naturales aún cumplen una función esencial. El desafío será lograr que la convivencia entre turismo y fauna no se convierta en una amenaza para estas especies emblemáticas de Quintana Roo.

Tulum enfrenta aumento de personas en situación de calle

Comerciantes del centro de Tulum expresaron su preocupación por la creciente presencia de personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad, un fenómeno que consideran afecta tanto la convivencia como la imagen turística del municipio.

Diego Castro, empresario restaurantero, señaló que algunos de estos individuos podrían provenir de otros municipios como Playa del Carmen o Cancún, aunque reconoció que no existe información oficial sobre su procedencia. Explicó que, en ciertos casos, los comportamientos generan molestias entre transeúntes, por lo que pidió una estrategia integral que atienda las causas sociales y sanitarias del problema.

Castro planteó que la atención debe involucrar a la Secretaría de Seguridad Pública, los Jueces Cívicos, el Sistema DIF y la Dirección de Salud, al considerar que no se trata solo de un asunto de seguridad, sino de un fenómeno con múltiples dimensiones.

Por su parte, Manuel Rodríguez, empresario del primer cuadro de la ciudad, vinculó la situación con la pérdida de empleos y la reducción de actividades en obras, hoteles y restaurantes. “Hay mucha gente en las calles que se está quedando sin sustento de vida, porque hay muchas obras paradas, restaurantes y hoteles que están cerrando”, expresó.

Rodríguez insistió en que las autoridades deben fortalecer programas de asistencia social y crear mecanismos que faciliten la reincorporación laboral de quienes han perdido su empleo, en lugar de limitarse a retirar a las personas de la vía pública.

Ambos empresarios coincidieron en que el Ayuntamiento y las dependencias involucradas deben coordinarse para atender esta problemática, preservar la convivencia en los espacios públicos y mantener las condiciones que requiere Tulum como destino turístico.

La Carretera 307 registra un flujo de miles de vehículos diarios, sin embargo, para los jaguares y pumas, esto no representa una frontera, cruzan la vía y se exponen a los riesgos de la fragmentación del hábitat.