Habrá una competencia desigual en los procesos electorales, dice Horacio Jiménez

Disparidad en recursos

Valle de México.- Candidatos de partidos de oposición en el Estado de México enfrentan una batalla marcadamente desigual frente al poder económico de Morena, el cual se ha consolidado, tanto a nivel local como federal, de cara al proceso electoral que ya iniciaron de manera oficial para el 2027.

Aseguraron lo anterior analistas políticos en voz del también ex diputado Horacio Jiménez, luego de destacar que “esta disparidad financiera impacta directamente la capacidad de despliegue territorial, propaganda y estructura electoral de los competidores, los cuales necesariamente tendrán que contar con estructura, carisma y recurso económico para poder enfrentar a ese poderoso partido”, dijo.

Jimenez López destacó que en muy pocos municipios hay quienes si podrian dar la lucha electoral como son Naucalpan, Atizapán, Coacalco, entre otros, “dependiendo del o de la candidata, su arraigo, estructura y capacidad financiera”, reiteró.

Recordó que los recursos de Morena en la entidad son tan amplios que superan el presupuesto anual de organismos públicos descentralizados como el Instituto del Deporte o el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

Sin embargo, concluye el político mexiquense, “debido a la mala gestión de gobiernos morenistas en la entidad mexiquense, sin duda alguna que habrá sorpresas y cambio de mandos que podrían quedar en el PAN, PRI, PRD y MC”.