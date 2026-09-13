Azucena Cisneros apoya con transporte a 5 mil universitarios

Entrega de becas en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- El gobierno de este municipio entregó becas para pasajes a cinco mil alumnos de universidades públicas y privadas, quienes reciben mil 250 pesos mensuales para que puedan continuar con sus estudios.

“En Ecatepec, solamente 13 por ciento llega a una universidad, entonces tenemos que romper con esa inercia de no ir a la universidad ni a las preparatorias. Y ustedes, solo por el hecho de estar en la universidad, ya son héroes y heroínas”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la entrega de tarjetas, realizada en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte «Las Américas».

El gobierno de Ecatepec inició en 2025 el programa “Universitarios en Movimiento por el Bienestar”, a través del cual las y los estudiantes de universidades públicas y privadas reciben becas mensuales para pasajes, cuyo objetivo es garantizar su continuidad en las escuelas.

Cisneros Coss consideró que dicho apoyo es importante para las y los jóvenes, a los que reconoció pues “el hecho de que estén en la universidad ya es mérito maravilloso”.

Expresó: “Y hay muchos de ustedes que también tienen que pagar tres pasajes y hay niñas, en particular las niñas, bueno también los jóvenes, que tienen que hacer a veces lo que le llaman rutas más largas porque son más seguras. Es decir, una serie de vicisitudes que se viven para poder cursar la universidad”.

Afirmó que la mayoría de las historias de las y los jóvenes universitarios de Ecatepec son también historias de sacrificio de las familias, sobre todo por los gastos económicos que conlleva estudiar a nivel profesional.