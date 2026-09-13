Impulsa Naucalpan el acceso a servicios de salud del municipio

Reconocen acciones de Isaac Montoya

Naucalpan, Mex.- Líderes sociales y padres de familia de este municipio reconocieron las acciones de este gobierno encaminadas para el cuidado de la salud de las y los naucalpenses que lleva a cabo el gobierno que encabeza el alcalde Isaac Montoya.

Con el propósito de acercar servicios médicos gratuitos a las comunidades y fortalecer una política pública basada en la prevención, el edil Isaac Montoya encabezó una nueva jornada del programa Impulsando tu Salud en la colonia Valle Dorado, donde las familias tuvieron acceso a servicios de medicina general, optometría, laboratorio y farmacia.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el alcalde destacó que acercar los servicios de salud directamente a las colonias permite detectar y atender oportunamente distintos padecimientos, además de facilitar el acceso a atención médica y psicológica especializada sin que las familias tengan que desplazarse grandes distancias.

Informó que, hasta el momento, 18 mil 288 naucalpenses se han incorporado a Impulsando tu Salud, y que cada beneficiario ha recibido, en promedio, al menos tres servicios, lo que representa más de 40 mil atenciones gratuitas durante los últimos 12 meses.

“La prevención es la llave maestra, porque nos ayuda a evitar que nuestros jóvenes se enfoquen en actividades que no contribuyen a su desarrollo y, en cambio, puedan acercarse al deporte, la educación, el arte y la cultura. La prevención debe estar presente en todos los aspectos”, afirmó.

Isaac Montoya señaló que Impulsando tu Salud fue diseñado como un programa totalmente gratuito para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de las familias naucalpenses, además de complementar la infraestructura médica municipal, donde también se ofrecen servicios de atención psicológica.