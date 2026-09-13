El PRI del Edomex se declara listo para el 2027

Toluca, Méx.- El PRI del Estado de México se declaró oficialmente listo para enfrentar el proceso electoral del 6 de junio de 2027. La dirigencia estatal del partido tricolor, que encabeza Cristina Ruiz Sandoval, afirmó de manera tajante que «solo el PRI puede derrotar a Morena» en la entidad, revelando que mantienen conversaciones con otras fuerzas políticas para estructurar posibles coaliciones. Esta postura coincide con el arranque formal del calendario político emitido por el Congreso del Estado de México, el cual convocó a elecciones locales para renovar 75 diputaciones locales y los 125 ayuntamientos de la entidad.