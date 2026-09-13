Delfina Gómez Álvarez presumirá resultados de Plan Oriente Edomex en Tercer Informe de Gobierno

Concentra una inversión de más de 75 mil mdp para atender rezagos en movilidad, agua, drenaje, salud, educación, vivienda y bienestar en 10 municipios

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez dará a conocer en su Tercer Informe de Gobierno el avance del Plan Oriente, proyecto que concentra una inversión de más de 75 mil millones de pesos para atender rezagos en movilidad, agua, drenaje, salud, educación, vivienda y bienestar en 10 municipios del oriente mexiquense.

Esta estrategia emprendida en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, beneficia a 10 millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Desde su arranque, en octubre de 2024, destacan más de 100 acciones en materia de agua y drenaje para prevenir inundaciones y mejorar el abasto de agua en la zona, como la construcción del Colector de Chalco, el Túnel Churubusco-Xochiaca y el vaso regulador El Salado, así como el desazolve de ríos y la rehabilitación de pozos y cárcamos.

En materia vial, durante 2025 se destinaron 600 millones de pesos para pavimentar 200 kilómetros en 250 vialidades, además de la construcción de Senderos Seguros. Para 2026 se contempla una inversión adicional de 900 millones de pesos para ampliar la cobertura con otros 295 kilómetros.

Entre los proyectos está la construcción de 20 puentes vehiculares para mejorar la movilidad en la región entre los que se encuentran el puente Peñón-Texcoco y la avenida 602, así como los puentes Alameda Oriente 1 y 2, por donde circulan diariamente más de 57 mil vehículos.

En materia de educación, se contempla construir una universidad en cada uno de los municipios que integran la estrategia. En Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan ya operan Universidades Rosario Castellanos y en Texcoco una Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. Además de bachilleratos tecnológicos y la reconversión de escuelas.

En salud se proyecta la construcción y rescate de cuatro hospitales y seis Unidades de Medicina Familiar, además de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil. En vivienda, se trabaja para regularizar 32 mil escrituras de predios y otorgar cerca de 100 mil apoyos de mejoramiento, de 40 mil pesos cada uno.

La gobernadora Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos, en Toluca, donde presentará el balance de sus primeros tres años al frente del Estado de México.