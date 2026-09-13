Hot Wheels lanza «Color Bash»

Llegará a México en el 2027 con un nuevo performance renovado

Camiones vibrantes salpicados de pintura, estallidos cromáticos e iluminación electrizante

“COLOR BASH” lleva la acción a un nivel completamente nuevo, transformando el estadio en una explosión de color a toda potencia.

Camiones vibrantes salpicados de pintura, estallidos cromáticos e iluminación electrizante que convierten cada choque y colisión en un espectáculo intenso que toda la familia podrá ver, sentir y recordar.

La gira en vivo se transforma en una explosión de color con MONSTER TRUCKS que aplastan automóviles, acrobacias de FMX de alto vuelo, un robot que escupe fuego ¡Y mucha más acción de HOT WHEELS MONSTER TRUCKS!

Cuando el travieso Skelesaurus roba todo el color de Monster Truck Island, el equipo formado por Rhinomite™, Mega Wrex™, Tiger Shark™, Bone Shaker™ y Bigfoot® deberá recuperarlo. Realizando acrobacias monumentales una tras otra y contando con la ayuda de un nuevo y misterioso aliado.

Cada salto, giro de 360 grados y maniobra de estilo libre hace que el color regrese con fuerza, culminando en una explosión de luz, sonido y pura energía Monster Truck que inunda toda la arena. Es el espectáculo que tanto te gusta, reinventado como nunca lo habías visto.

«Color Bash es la experiencia más vibrante de Hot Wheels Monster Trucks Live que hemos creado jamás. Hemos tomado todo lo que a los fans les encanta del espectáculo; los enormes camiones, las acrobacias asombrosas y esa energía electrizante que te mantiene pegado al asiento. Lo hemos potenciado con una explosión de color. Es una forma totalmente nueva de vivir la acción en directo, y estamos deseando llevarla a las familias de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara en 2027»

KEN HUDGENS, DIRECTOR EJECUTIVO DE FAMILY ENTERTAINMENT LIVE

Antes de que los camiones salgan a la pista, los asistentes pueden añadir la experiencia «Pre-Show Party» para disfrutar de un encuentro cercano e interactivo.

Para aquellos fans que busquen una jornada inolvidable, existe una variedad de paquetes VIP; como Full Throttle VIP, Pedal to the Metal VIP y Start Your Engine VIP. Que ofrecen acceso exclusivo previo al espectáculo, artículos VIP oficiales y la oportunidad de ver de cerca los Hot Wheels Monster Trucks antes de que comience la acción de choques y destrucción. El paquete definitivo, Full Throttle VIP, incluye asientos en primera fila, un recorrido por la zona de bastidores y un encuentro con un piloto de monster truck y un piloto de FMX.