Paco de María renueva “No me queda más” con el alma del mariachi tradicional

Rinde tributo a Selena y al mariachi clásico

El mayor exponente del big band en México da un giro hacia la música vernácula

Por Arturo Arellano

Consolidado como el mayor exponente del big band en México, el intérprete da un giro hacia la música vernácula con una perspectiva masculina inédita del éxito de la “Reina del Tex-Mex”, al tiempo que alista una intensa gira patria y nuevo material discográfico.

A dos décadas de trayectoria en las que se ha consolidado como la voz indiscutible del big band en el país, Paco de María decidió tomar un riesgo artístico mayúsculo: abordar uno de los himnos más entrañables de la música latina popularizado por Selena Quintanilla, “No me queda más”. Con un arreglo de mariachi clásico y una sentida interpretación vocal masculina, el cantante presenta este corte como parte de las celebraciones del mes patrio.

“Para mí, todo nace de una idea de querer hacer un pequeño homenaje a la Época de Oro del cine mexicano”, relató el intérprete en entrevista, destacando la conexión visual y conceptual de su propuesta. El sencillo, producido en conjunto por Yumar Bonachea y el propio Paco, no busca sumarse a las tendencias modernas ni a las fusiones híbridas, sino enaltecer la instrumentación vernácula en su estado más puro.

Respeto y tradición frente a las modas

El acercamiento del cantante a esta emblemática composición ocurrió de forma orgánica sobre los escenarios: “La canción me tocó cantarla hace un par de años en un concierto donde estuvo un mariachi, y de ahí me sentí tan bien con esta canción y me di cuenta de que, de alguna forma, ha sido olvidada y que aparte no existen versiones con voces masculinas”, explicó.

Consciente de la devoción que despierta el legado de Selena entre sus seguidores, el reto se asumió con total cuidado. “Tomé el riesgo de hacerlo con mucho respeto hacia Selena y hacia todos sus admiradores, pero la verdad que hicimos un gran trabajo con un arreglo que quise hacer de mariachi tradicional, como se hacía antes”, aseveró.

Dicha aproximación ha tenido un eco favorable tanto en melómanos como en los círculos más estrictos de la desaparecida cantante: “La gente que se ha metido a comentar, que me he dado cuenta que no son mis seguidores directamente, afortunadamente los comentarios han sido muy positivos. Se hizo con mucho respeto; a la hora de que escuchan la canción te das cuenta de que se mantuvo la esencia original, pero a mi estilo, a mi forma de interpretar y con un sonido tradicional”, agregó.

Homenaje en blanco y negro

El lanzamiento viene arropado por una pieza audiovisual dirigida por el cineasta Julio Berthely, diseñada minuciosamente para evocar el glamour, la nostalgia y el dramatismo de los grandes ídolos de la pantalla grande de mediados del siglo XX.

“Si nos tomamos un poquito el tiempo de ver el videoclip, hace un homenaje en blanco y negro como a estas películas que hacían Jorge Negrete, Pedro Infante o Javier Solís”, detalló el vocalista, subrayando que el proyecto busca tender puentes con las nuevas generaciones para preservar los géneros fundamentales del patrimonio mexicano.

“Uno de mis propósitos más importantes en mi carrera es conservar estos géneros musicales, en este caso el mariachi tradicional y el big band, porque es algo que se ha ido perdiendo mucho. Estoy muy interesado en refrescar el sonido de estos géneros que vienen de otra época, modernizarlos un poco pero conservarlos, con el propósito de que las nuevas generaciones también lo adopten”, reflexionó.

Conciertos patrios y lo que viene en su carrera

Para celebrar el mes de la Independencia, Paco de María emprende una cartelera de presentaciones que recorrerá ciudades como Monterrey, Tijuana y Texcoco, además de la Ciudad de México y fechas en análisis para Veracruz, Guadalajara y Mérida. Asimismo, formará parte de un festival especial en tierras regias compartiendo escenario junto a la Orquesta Filarmónica, Aída Cuevas y Majo Aguilar.

Estos conciertos estarán centrados en su concepto Fiesta Mexicana: “Las canciones que están hechas con orquesta son canciones que también vienen de origen mexicano, de la época del bolero, de los grandes compositores y solistas. Juan Gabriel, obviamente, y este tema con mariachi. Tengo un traje hecho a la medida, de charro, que está padrísimo poderlo usar en el escenario acompañado del mariachi, y también darles una probadita de lo que yo hago, que es el jazz y el big band”, apuntó.

Tras el lanzamiento de “No me queda más”, el intérprete anticipó que ya tiene listo su siguiente paso para el cierre de año: “Viene un villancico en noviembre; una canción muy bonita, muy íntima, que originalmente se hizo en inglés y nosotros hicimos una adaptación con una letra en español para ir calentando para la época navideña”.