CURP digital será reconocida como la identificación oficial para abrir cuentas bancarias

Iniciativa de Ley de Economía Digital

Documento de confianza válido para la contratación remota de créditos y servicios financieros

El gobierno federal impulsa el reconocimiento de la CURP digital (Clave Única de Registro de Población) como un documento válido para la contratación de servicios financieros de manera remota.

En la propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos incluida en el Paquete Económico 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum expone que para que el ecosistema financiero digital tenga un alcance transversal, es necesario ofrecer todas las condiciones para que opere a distancia.

¿Qué establece la iniciativa sobre la CURP digital?

“El modelo remoto requiere fuentes de confianza que permitan acreditar la identidad sin presencia física ni documentos en papel. Esta iniciativa reconoce con ese carácter a la CURP digital prevista en la Ley General de Población y el Expediente Digital Ciudadano establecido en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, siempre con el consentimiento de la persona titular y conforme a la normativa de protección de datos personales”, expresa en la exposición de motivos del proyecto.

Esta medida toma como fundamento legal lo establecido en la reforma a la Ley General de Población del 2025 (específicamente en sus artículos 91 Bis y 91 Quinquies), con la que se reconoció la CURP biométrica y la digital.

Con este respaldo, las instituciones bancarias podrán validar trámites para la apertura de cuentas y otros servicios de forma 100% remota, sin que la persona interesada necesite acudir a una sucursal ni presentar documentos en papel.

“En la contratación digital de servicios financieros, la CURP digital será aceptada como un mecanismo de confianza, conforme a las disposiciones de carácter general que emitan las autoridades competentes de acuerdo con la normatividad aplicable en el ámbito de sus respectivas competencias; sin perjuicio de cualquier otro mecanismo que para tal efecto habiliten las autoridades competentes”, se específica en el artículo 5 del proyecto de ley.

¿Es obligatorio usar la CURP digital para trámites bancarios?

De acuerdo con la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, la adopción de este instrumento será estrictamente voluntaria. Los usuarios mantendrán el derecho de elegir libremente si utilizan la CURP Digital o cualquier otra identificación oficial tradicional.

La autenticación a distancia se articulará de la mano del Expediente Digital Ciudadano, garantizando que los documentos electrónicos intercambiados tengan exactamente la misma validez y efectos jurídicos que sus contrapartes impresas.

Bajo la supervisión del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la medida busca elevar los estándares de seguridad en la verificación remota de clientes, promover la inclusión financiera y agilizar las operaciones en el entorno digital.