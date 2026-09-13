La Conagua tendría un aumento nominal de 5.59% en su presupuestoNacional domingo 13, Sep 2026
- Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027
De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendría un incremento nominal de 5.59% en su presupuesto para 2027, según), al pasar de 37,689.1 millones de pesos aprobados para 2026 a 39,797.4 millones de pesos proyectados para el próximo ejercicio.
El aumento equivale a 2,108.3 millones de pesos adicionales. Sin embargo, mientras algunas partidas vinculadas con la gestión del agua y la infraestructura hidroagrícola registran incrementos de hasta 90.8%, otras relacionadas con agua potable, saneamiento y suministro hídrico presentan reducciones superiores a 20 por ciento.
Por clasificación económica, el gasto corriente de la Conagua crecería 12.4%, al pasar de 11,300.8 millones de pesos a 12,701.6 millones. Esto representa 1,400.8 millones de pesos adicionales.
El gasto de inversión, por su parte, tendría un aumento nominal de 2.68%, al pasar de 26,388.3 millones a 27,095.8 millones de pesos, es decir, 707.5 millones adicionales.
Infraestructura hidroagrícola, entre los mayores aumentos
Uno de los cambios más significativos se encuentra en el programa K026, destinado a infraestructura hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones.
Los recursos para este programa pasarían de 4,814 millones de pesos en 2026 a 9,184.7 millones en 2027, un incremento nominal de 4,370.7 millones de pesos, equivalente a 90.79 por ciento.
También aumentaría de manera importante el programa G015, Gestión integral y sustentable del agua, que pasaría de 7,297.8 millones a 10,068.1 millones de pesos. El incremento sería de 2,770.3 millones, equivalente a 37.96%.
En contraste, el programa K027, destinado a infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tendría una reducción de 19.89%. Sus recursos pasarían de 16,947.9 millones de pesos en 2026 a 13,577.2 millones en el proyecto para 2027, una disminución de 3,370.7 millones.