La Conagua tendría un aumento nominal de 5.59% en su presupuesto

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027

De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendría un incremento nominal de 5.59% en su presupuesto para 2027, según), al pasar de 37,689.1 millones de pesos aprobados para 2026 a 39,797.4 millones de pesos proyectados para el próximo ejercicio.

El aumento equivale a 2,108.3 millones de pesos adicionales. Sin embargo, mientras algunas partidas vinculadas con la gestión del agua y la infraestructura hidroagrícola registran incrementos de hasta 90.8%, otras relacionadas con agua potable, saneamiento y suministro hídrico presentan reducciones superiores a 20 por ciento.

Por clasificación económica, el gasto corriente de la Conagua crecería 12.4%, al pasar de 11,300.8 millones de pesos a 12,701.6 millones. Esto representa 1,400.8 millones de pesos adicionales.

El gasto de inversión, por su parte, tendría un aumento nominal de 2.68%, al pasar de 26,388.3 millones a 27,095.8 millones de pesos, es decir, 707.5 millones adicionales.

Infraestructura hidroagrícola, entre los mayores aumentos

Uno de los cambios más significativos se encuentra en el programa K026, destinado a infraestructura hidroagrícola, tecnificación y protección ante inundaciones.

Los recursos para este programa pasarían de 4,814 millones de pesos en 2026 a 9,184.7 millones en 2027, un incremento nominal de 4,370.7 millones de pesos, equivalente a 90.79 por ciento.

También aumentaría de manera importante el programa G015, Gestión integral y sustentable del agua, que pasaría de 7,297.8 millones a 10,068.1 millones de pesos. El incremento sería de 2,770.3 millones, equivalente a 37.96%.

En contraste, el programa K027, destinado a infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tendría una reducción de 19.89%. Sus recursos pasarían de 16,947.9 millones de pesos en 2026 a 13,577.2 millones en el proyecto para 2027, una disminución de 3,370.7 millones.