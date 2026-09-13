Iván Pávlov y el eco de la campana: el mapa que transformó la mente humana

Psicología en pantuflas

A más de siglo y medio de su nacimiento, las campanas del fisiólogo ruso siguen explicando nuestras reacciones y cómo la ciencia nos da herramientas para sanar

Por Arturo Arellano

De auscultar los jugos gástricos a cimentar las bases del conductismo moderno; un recorrido riguroso por la vida y el legado del científico que demostró que nuestra mente aprende a anticipar el entorno, y que aquello que aprendemos con dolor también puede desaprenderse para vivir con serenidad.

A menudo nos gusta pensarnos como soberanos absolutos de nuestra conducta. Creemos que cada decisión, sobresalto o preferencia nace de una reflexión consciente. Sin embargo, si nos quitamos los zapatos, nos acomodamos en el sillón y miramos la rutina con lupa psicológica, descubriremos que gran parte de nuestras jornadas está orquestada por ecos automáticos: estímulos neutros del ambiente que quedaron soldados a nuestras emociones más viscerales.

Ese puente exacto entre el cuerpo y la mente lo construyó un investigador que medía gotas de saliva en los fríos inviernos de San Petersburgo. Iván Petróvich Pávlov no pretendía fundar una escuela psicológica; durante años miró con recelo el término por considerarlo abstracto y carente de rigor empírico. No obstante, su empeño por someter los reflejos al método experimental le entregó a la psicología moderna su cimiento más sólido.

Pávlov demostró que los seres vivos somos sistemas predictivos. Al descifrar el condicionamiento clásico, el fisiólogo ruso no solo explicó por qué un perro saliva antes de recibir alimento; encendió la luz para comprender el origen de nuestras fobias, las trampas del consumo y, ante todo, la plasticidad para reconfigurar nuestras respuestas emocionales. Mirar el trabajo de Pávlov nos invita a reconocer que muchos temores no son fallas de carácter, sino asociaciones aprendidas que podemos transformar hacia la calma.

De las campanas de Riazán al Nobel de Medicina

Iván Petróvich Pávlov nació el 14 de septiembre de 1849 bajo el calendario juliano (26 de septiembre en nuestro calendario gregoriano actual) en Riazán, Rusia. Hijo de un sacerdote ortodoxo, inició sus estudios en el seminario local. Sin embargo, la lectura de la obra Los reflejos del cerebro (1863), del fisiólogo Iván Séchenov, dio un giro a su vida: abandonó la teología en 1870 para consagrarse a las ciencias naturales en la Universidad de San Petersburgo y continuar su formación médica en la Academia de Cirugía Militar.

Durante la década de 1890, como director del Departamento de Fisiología en el Instituto de Medicina Experimental, revolucionó el estudio del aparato digestivo. Rechazó la vivisección traumática y diseñó fístulas quirúrgicas crónicas que le permitían recolectar secreciones gástricas en animales despiertos y sanos. Su investigación minuciosa sobre la inervación y las glándulas digestivas le valió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1904.

Fue durante esos ensayos donde surgió una anomalía recurrente: los perros salivaban antes de ingerir el alimento, reaccionando a la bata blanca del laboratorista, a los pasos en el pasillo o a la visión del plato vacío. Pávlov denominó al fenómeno «secreciones psíquicas».

Lejos de descartarlo como un error, consagró las tres décadas siguientes a investigar la naturaleza de estos reflejos aprendidos en su laboratorio aislado, conocido como la «Torre del Silencio», labor que sostuvo hasta su fallecimiento en Leningrado en 1936.

La arquitectura del Condicionamiento Clásico

La Teoría del Condicionamiento Clásico (o aprendizaje respondiente) describe cómo los organismos asocian estímulos del entorno para prever acontecimientos de importancia biológica. Pávlov desglosó este sistema en cuatro elementos:

Estímulo Incondicionado (EI): Desencadena de forma innata y automática una reacción orgánica sin aprendizaje previo (ej. la comida).

Respuesta Incondicionada (RI): Reacción refleja y natural ante el estímulo incondicionado (ej. la salivación ante el alimento).

Estímulo Condicionado (EC): Señal ambiental originalmente neutra (el sonido de un metrónomo o timbre) que, tras emparejarse de forma repetida con el EI, provoca la respuesta por sí sola.

Respuesta Condicionada (RC): Conducta aprendida y anticipatoria que se manifiesta ante la sola presencia del estímulo condicionado (ej. salivar al oír la señal sonora).

Este aprendizaje se rige por cuatro principios operativos esenciales:

Adquisición: Periodo inicial donde el estímulo neutro y el incondicionado se presentan de forma contigua en el tiempo hasta quedar asociados.

Extinción: Si el estímulo condicionado se emite reiteradamente sin presentar la comida, la respuesta aprendida decae y cesa.

Generalización: Tendencia del organismo a responder ante estímulos similares al original (como tonos o timbres de diferente frecuencia).

Discriminación: Capacidad del sistema nervioso para diferenciar señales semejantes y responder únicamente a aquella que predice la llegada del estímulo relevante.

Actividad Nerviosa Superior y temperamento biológico

Para Pávlov, el aprendizaje ocurre en la corteza cerebral mediante la interacción constante de dos fuerzas: la excitación, que activa circuitos neuronales para reaccionar ante estímulos del medio, y la inhibición, que modula, frena o extingue respuestas cuando estas pierden utilidad.

A partir de la fuerza, el equilibrio y la movilidad de estos procesos corticales, Pávlov reinterpretó los cuatro temperamentos clásicos con base fisiológica: el tipo fuerte, equilibrado y móvil (sanguíneo, de rápida adaptación); el fuerte, equilibrado y lento (flemático, estable y metódico); el fuerte y desequilibrado (colérico, con predominio de la excitación sobre el freno); y el débil (melancólico, con umbrales bajos y fatiga neuronal temprana ante estímulos intensos).

Evolución teórica: de Watson a Skinner

En 1920, John B. Watson y Rosalie Rayner aplicaron este modelo al comportamiento humano en el experimento del «pequeño Albert», demostrando que fobias intensas hacia animales y objetos peludos podían adquirirse emparejando un estímulo neutro con un ruido aversivo estruendoso.

Más adelante, B.F. Skinner diferenció este esquema del Condicionamiento Operante. Mientras el modelo pavloviano aborda respuestas viscerales e involuntarias gatilladas por estímulos antecedentes, Skinner analizó la conducta voluntaria, donde el sujeto actúa sobre su medio y la acción se fortalece o debilita según sus consecuencias: reforzadores (premios) o castigos. Ambos paradigmas se complementan para explicar cómo sentimos y cómo actuamos.

Herramientas para la salud mental contemporánea

En la psicología clínica actual, el condicionamiento clásico sustenta tratamientos de probada eficacia empírica:

Terapia de exposición: Fundada en la desensibilización sistemática de Joseph Wolpe y enriquecida por investigadoras como Michelle Craske, utiliza el principio de extinción. Al exponer de forma gradual y controlada a una persona a sus detonantes fóbicos sin que ocurra el desenlace temido, la corteza cerebral genera un nuevo aprendizaje inhibitorio de seguridad que neutraliza la ansiedad.

dicciones y prevención de recaídas: Shepard Siegel demostró que los contextos de consumo habitual funcionan como estímulos condicionados que activan respuestas compensatorias corporales y disparan el craving (deseo compulsivo). La terapia expone al paciente a dichas claves sin la sustancia para extinguir la respuesta refleja de consumo.

Psiconeuroinmunología: En 1975, Robert Ader y Nicholas Cohen probaron que el sistema inmunitario puede condicionarse al emparejar sabores neutros con fármacos inmunosupresores, abriendo caminos para modular respuestas fisiológicas con dosis reducidas de medicación.

La vigencia del reflejo y la libertad aprendida

Mantener vigentes las teorías de Pávlov no es apego nostálgico, sino una garantía de rigor clínico. Cuando alguien llega a consulta desbordado por un ataque de pánico o paralizado ante una situación inocua, la mirada pavloviana elimina el peso de la culpa. No hay una falla moral en sentir terror; hay un sistema nervioso eficiente que asoció una señal del entorno con un momento de dolor previo y dejó encendida la alarma.

La fortaleza de una teoría científica radica en que, al develar el engranaje del problema, nos entrega la llave de la recuperación. Si nuestro cerebro es capaz de registrar un temor por contigüidad, conserva intacta la plasticidad biológica para tejer nuevas asociaciones de tranquilidad mediante la habituación guiada.

Para quien nos lee en pantuflas, queda una certeza esperanzadora: no estamos atados para siempre a las campanas que sonaron en nuestro pasado. Reconocer nuestros automatismos es el primer paso para desaprender el miedo y escribir, con paciencia y método, hábitos orientados a la serenidad.