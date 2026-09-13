Romano: Carne de mi carne, el hombre que lucha por la exclusión

Juan Carlos Sáenz encarna a Gregorio Calzada

Más de veinte personajes en el estreno mundial del unipersonal escrito y dirigido por Diego Montero

Travesía Teatro y Córvido Teatro presentan el estreno mundial de Romano: Carne de mi carne, unipersonal escrito y dirigido por Diego Montero, protagonizado por Juan Carlos Sáenz y producido por Miguel Romero, que ofrecerá 12 funciones del 10 al 27 de septiembre de 2026 en la Sala CCB Nancy Cárdenas.

La obra narra la historia de Gregorio Calzada, Goyo, un carnicero que, después de ser brutalmente golpeado durante la representación de un viacrucis popular, acepta contar lo sucedido ante un grupo de reporteros locales. Sin embargo, su testimonio pronto deja de concentrarse únicamente en aquel episodio y se convierte en el recorrido por una existencia atravesada por la pobreza, el abandono familiar, la violencia y los lugares que nunca pudo ocupar.

Campesino, albañil, aprendiz de carnicero y, finalmente, dueño de un pequeño negocio, Gregorio ha aprendido a desempeñar distintos oficios para abrirse camino. Su principal aspiración no consiste solamente en sobrevivir: desea sobresalir, ser reconocido y dejar de permanecer a la sombra de los demás.

A través de sus recuerdos emergen familiares, habitantes de su comunidad y figuras de autoridad que influyeron en su manera de comprender el afecto, el miedo, la violencia y lo que significa ser hombre. Cada encuentro revela una parte de la identidad de un personaje que ha aprendido a resistir, pero que todavía reclama el derecho a ser visto.

“Gregorio es un sobreviviente”, explica Montero. “Representa a muchas personas que viven en las orillas de las ciudades, se levantan muy temprano y desempeñan distintos oficios para no solamente vivir, sino sobrevivir”.

Para el dramaturgo y director, Goyo permite llevar al escenario historias que permanecen vigentes en el México contemporáneo, aunque no siempre sean visibles en los relatos teatrales o en las imágenes de éxito que circulan diariamente.

“En México todavía hay muchos Gregorios y Gregorias. Son historias que a veces no vemos, pero están presentes en las calles, en el transporte, en las periferias y en las comunidades donde las personas enfrentan todos los días condiciones muy complicadas”, señala Montero.

DE UN CUENTO A UNA DRAMATURGIA SOBRE LA MASCULINIDAD

Romano: Carne de mi carne está inspirada en el cuento “Santo es el Señor”, de Pterocles Arenarius. El relato original, compartido con Diego Montero por Juan Carlos Sáenz, presentaba la historia de un personaje atacado durante un viacrucis en una comunidad rural.

A partir de esa premisa, Montero desarrolló durante varios meses una dramaturgia que dotó al protagonista de un nombre, un oficio, una familia y un contexto social. La intención fue trascender el acontecimiento del ataque y construir una historia capaz de hablar sobre la masculinidad, la necesidad de reconocimiento y la búsqueda de una identidad propia.

“No queríamos que el linchamiento se convirtiera solamente en un pretexto o en un episodio gracioso. Era necesario que el personaje tuviera historia, antecedentes y un contenido humano que permitiera entender cómo llegó hasta ese momento”, explica el autor y director.