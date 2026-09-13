UAEMéx abre sus aulas al mundo: recibe a 41 estudiantes de México y otros 7 países

El alumnado realizará movilidad durante el periodo 2026B y llega de 15 universidades extranjeras y cuatro instituciones de educación superior mexicanas

Toluca, Méx.- La llegada de 41 estudiantes provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, Perú y México convirtió a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en un punto de encuentro para el intercambio académico y cultural durante el periodo de movilidad 2026B.

Como parte del programa de movilidad entrante nacional e internacional, 28 estudiantes extranjeros y 13 provenientes de instituciones de educación superior mexicanas se incorporarán temporalmente a la comunidad universitaria para continuar su formación y conocer nuevas perspectivas académicas, culturales y sociales.

Durante la bienvenida, el titular de la Secretaría Académica de la UAEMéx, Francisco Herrera Tapia, señaló que la presencia de estudiantes de distintas regiones del país y del mundo enriquece la formación intercultural de la comunidad auriverde y representa, al mismo tiempo, una oportunidad para mostrar la capacidad académica de la institución.

“México es una potencia cultural, pero también trabajamos arduamente para crear las condiciones científicas y académicas que sean de vanguardia y que representen un valor agregado a su formación y trayectoria académica, como cuando nosotros también visitamos sus países”, expresó.

En esta edición participan estudiantes de 15 universidades extranjeras y cuatro instituciones de educación superior del país: la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Más allá de las aulas, la movilidad también implica enfrentarse a nuevas formas de aprender, comunicarse y convivir. Así lo planteó la directora de Acompañamiento Estudiantil, Sandra Galván Mares, quien invitó al alumnado visitante a aprovechar su estancia para conocer la historia y las tradiciones de México, particularmente las celebraciones patrias de septiembre y el Día de Muertos.

En representación de las y los estudiantes de movilidad, Isabela Mosquera Fernández, de la Universidad de Cauca, Colombia, compartió que una experiencia de este tipo comienza con expectativas académicas, pero termina convirtiéndose también en una experiencia personal y cultural.