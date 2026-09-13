En México arranca el proceso de 2027 y la cúpula del PAN, de viaje por Europa

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Los resultados electorales duros advierten que el PAN es -junto con el PRI- el partido que ha perdido más votos en las últimas 4 o 5 elecciones en México.

Los registros indican que de 2012 a la fecha por Acción Nacional han dejado de votar quizá entre 8 y 12 millones de electores.

De lograr grandes triunfos luego del gane de Vicente Fox en 2000, para convertirse en la primera fuerza electoral del país y gobernar dos sexenios, Acción Nacional se encuentra hoy con apenas 3 gobernadores luego de tener casi en la mitad del país; 21 senadores (cuando llegó a tener 52 en 2006) y 70 diputados federales cuando en 2006 obtuvo 143.

En este contexto, y al arranque formal del proceso de 2027, en que se jugarán 17 gubernaturas (las 3 del PAN: Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, entre ellas), 500 diputaciones y 1 mil 800 alcaldías (entre ellas las 16 de la Ciudad de México, donde Acción Nacional tiene las más importantes), más 31 Congresos locales, en que Morena, PT y Verde detentan no sólo la mayoría de cargos federales y estatales y recursos financieros ilimitados con normas legales reformadas para casi impedir cualquier derrota, la dirigencia del PAN, encabezada por Jorge Romero -un joven político rollero y meloso-, decide acudir a estas elecciones sin alianzas (cuando las circunstancias indican que si la oposición no se suma será arrasada en 2027).

Pero no sólo eso: justo al arranque formal del proceso electoral de 2027, él se va a una gira por Europa y se lleva a su plana mayor -la secretaria general, Karen Michel González Márquez; la secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo; el secretario de Acción Política, Santiago Taboada; y el secretario de Elecciones, Luis Olmedo Santiago– para informar sobre las vinculaciones del gobierno de Claudia Sheinbaum y de su partido Morena con el crimen organizado.

Así, mientras Romero y amigos de partido andan por Bélgica, Alemania y otros países, en México sus líderes y precandidatos en Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León han emprendido la tarea realizar alianzas con el PRI del aguerrido senador y líder nacional del PRI y de la internacional COPPPAL, Alejandro Alito Moreno, a fin de evitar perder esas gubernaturas y alcanzar mayores posiciones en la Cámara de Diputados.

Por igual, otros grupos del PAN han decidido actuar por fuera de las decisiones de Romero y se suman cada vez más a la construcción de un posible Frente Nacional Opositor para el año 2027, que promueve el ex presidente Vicente Fox, junto a ex colaboradores y ex gobernadores panistas de su sexenio, proyecto con el que ya han anunciado su coincidencia el senador y ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la ex presidenta del PRD y ex jefa de Gobierno de la CDMX, Rosario Robles.

Un proyecto político-electoral al que comienzan a voltear a ver grandes empresarios e inversionistas, junto a líderes sociales como una posibilidad de recuperar a México del enorme desastre en todos los niveles que ha significado la llamada 4T de Andrés Manuel López Obrador hoy continuada con Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, pero sobre todo como la última llamada a la salvación en 2027.

Las reacciones internas al viaje de Romero y amigos

En este contexto, en que además México vive uno de los mayores asedios desde Washington por los vínculos del gobierno, de Morena, en que han aparecido drones operados por carteles contra EU, en que estos grupos estallan además coches-bomba, y en que los aspirantes a gobernadores y otros cargos de Morena realizan campañas abiertas por todo el país y cuando además se debate el presupuesto de 2027, Romero recorre, con su grupo blanquiazul, Europa.

Lo menos que dentro de su partido dicen de este viaje es que es “inútil e inoportuno”.

Y varios cuadros importantes de Acción Nacional comentan:

“Le dijimos que no fuera”

Él y su grupo se reportan desde Berlín a través de sus cuentas en redes sociales.

“Presidenta, después de escuchar con atención su informe, uno hasta se pregunta si vivimos en el mismo país, porque está el México de Morena, donde todo funciona, donde todo mejora y casualmente todo es un éxito. Y luego está el México real, el de a de veras, el que vivimos todos los demás”.

Un mensaje de Romero junto a un video caminando por alguna parte de Berlín.

“Alito” propone no validar ni legitimar a Andy

La propuesta del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, es simple como contundente: que la oposición no presente candidatos en el distrito de Tabasco donde Andrés Manuel Andy López Betrán hace campaña para ser diputado federal por Morena en Tabasco, y evitar así validar y legitimar su muy previsible triunfo.

“A Morena no le importa respetar la ley. Es claro que mandarlo (a Andy López Beltrán) a jugar un distrito a Tabasco, con todo el apoyo gubernamental, con todo el apoyo de los programas sociales, con todo el apoyo de los órganos electorales que no le hacen ni un exhorto, ningún llamamiento, es claro que es para que diga que barrió en el distrito…

“Nosotros estamos valorando en el PRI no registrar candidato en ese distrito porque es obvio que se va a robar la elección… entonces que juegue solo, a ver quién le va a legitimar y validar eso.

“Es un cínico, un corrupto… hay que dejar en claro que su candidatura es producto de la mayor impunidad…”

Andy, afirma el dirigente del PRI, está medito en los negocios más insospechados y además se sienta a negociar contratos con los hombres más ricos de este país donde utiliza prestanombres.

“Es la hipocresía total, es lo que no puede suceder y que ahora quieren validar con su candidatura, darle un poquito de apoyo y credibilidad al junior del corrupto y cínico de López Obrador… Andy es el símbolo de la corrupción, del nepotismo, del robo más grande del huachicol; Andy López Beltrán es Morena, es Rocha Moya, es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, es todos ellos”, acusa Alito.