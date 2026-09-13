licitaciones detenidas frenan nueva infraestructura eléctrica

Apagones en la Península de Yucatán

Alist a CFE renovación de plantas generadoras para el sureste mexicano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura tener capacidad para atender los reportes de apagones, reconoció que el atraso en los procesos de licitación ha impedido poner en marcha la infraestructura necesaria para cubrir la creciente demanda de energía en la Península de Yucatán.

Durante una reunión con empresarios de Chetumal, representantes de la División Peninsular confirmaron que las plantas de ciclo combinado de Mérida y Valladolid, diseñadas para operar con gas natural importado desde Texas, ya están listas. Sin embargo, no pueden entrar en operación porque el gasoducto que las abastecerá sigue inconcluso: el último tramo permanece detenido por negociaciones con propietarios particulares.

La entrada en operación de estas plantas permitiría aliviar la sobrecarga de las líneas de conducción y transformadores, reduciendo la posibilidad de nuevos apagones. Pero mientras tanto, la región depende de una única línea de suministro que importa energía desde el centro del país.

Según la CFE, la demanda peninsular alcanza los 3,000 megawatts, incluyendo los 55 MW que México envía a Belice. Actualmente, la región produce 1,600 MW y recibe otros 1,400 MW del centro, lo que provoca saturación en temporada de máxima demanda y obliga a un mantenimiento mayor urgente.

El funcionario Jaime Aguilar Cheluja advirtió que en Cozumel la capacidad de generación apenas cubre el 40% de la demanda. Aunque la CFE ya tiene listo el fallo de licitación para sustituir el cable submarino que abastece a la isla, los trabajos tardarán al menos dos años en ejecutarse.

Tras el apagón peninsular de la semana pasada, la CFE desplazó a 200 trabajadores del centro del país para revisar y mapear las líneas de conducción, postes y transformadores. En Chetumal, por ejemplo, se requiere sustituir 600 postes de energía como parte de las acciones de mantenimiento mayor que urgen en todo el sureste.

La empresa estatal insiste en que los proyectos están listos, pero el retraso en licitaciones y negociaciones mantiene a la Península en una situación vulnerable, justo en un momento en que el desarrollo turístico y urbano exige un suministro eléctrico confiable.

Puerto Aventuras amplía oferta educativa

Mientras avanzan las obras del bachillerato “Margarita Maza” en Puerto Aventuras, entre 120 y 130 estudiantes ya reciben clases de nivel medio superior en las instalaciones de la secundaria José Antonio Tzuc Esparza.

El alcalde Gilberto Gómez Martínez explicó que esta medida provisional permite a los jóvenes continuar sus estudios mientras se concluye la construcción del nuevo plantel, financiado por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO) con una inversión de 55 millones de pesos. El proyecto contempla dos escuelas: una en el fraccionamiento Real Ibiza, en Playa del Carmen, y otra en Puerto Aventuras.

La apertura del nuevo bachillerato permitirá ampliar la matrícula y reducir los traslados que actualmente realizan numerosos jóvenes hacia Playa del Carmen o Tulum para cursar la preparatoria. “La infraestructura acercará la educación a los habitantes de la alcaldía y facilitará su preparación académica”, señaló Gómez Martínez.

El alcalde también destacó la inauguración de la primaria de la colonia Nueva Generación, que ya recibe a sus primeros alumnos como parte de la primera etapa del proyecto educativo. Con ello, se amplía la oferta de espacios escolares en Puerto Aventuras y se fortalece la cobertura educativa en la zona.

La estrategia busca consolidar un modelo de crecimiento académico que atienda la demanda local y evite que los estudiantes tengan que desplazarse largas distancias para continuar su formación.