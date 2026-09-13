Plantean aumentar impuesto al Derecho de No Residente

DERECHO DE REPLICA Jos’e Luis Montañez

La medida es vista como un golpe directo a la competitividad turística

El debate sobre el futuro del turismo en Cancún y la Riviera Maya se encendió tras la propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027, que plantea un aumento de 35% en el Derecho de No Residente (DNR), el cobro que se aplica a visitantes extranjeros sin permiso de trabajo. La medida, que elevaría la tarifa de 988 a mil 334 pesos, es vista por el sector hotelero como un golpe directo a la competitividad del destino.

Jesús Almaguer, expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, advirtió que el incremento sería “fatal para el sector”, pues no se acompaña de inversión en promoción turística. Recordó que solo Cancún genera cerca de cinco mil millones de dólares por concepto de DNR y que encarecer la llegada de visitantes sin fortalecer la atracción internacional coloca al Caribe mexicano en desventaja frente a otros destinos.

El documento enviado a la Cámara de Diputados justifica el ajuste con el argumento de que la cuota vigente ya no cubre los costos reales de operación del trámite, que incluyen enrolamiento biométrico, videovigilancia y seguridad informática. En 2025, México registró alrededor de 49 millones de internaciones de turistas extranjeros, un crecimiento de 5% respecto al año anterior. Según la propuesta, el 26% de los recursos adicionales se destinaría al Instituto Nacional de Migración para infraestructura tecnológica, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional reduciría su participación de 67 a 50% y la Tesorería de la Federación de 33 a 24%.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) lanzó un llamado urgente al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión para frenar la iniciativa, recordando que en 2026 ya se aplicó un incremento de 14.2%. De aprobarse, el DNR pasaría de 861 pesos en 2025 a mil 334.80 en 2027, lo que representaría un alza acumulada cercana al 55% en apenas dos años.

Los hoteleros insisten en que cualquier medida que encarezca los viajes debe evaluarse con rigor técnico y económico, considerando la conectividad aérea, la sensibilidad de la demanda y la competencia internacional. “No es congruente incrementar las cargas al visitante sin invertir en atraerlo”, subrayaron, al tiempo que pidieron que una parte de la recaudación se destine de manera permanente y transparente a la promoción turística, con reglas claras e indicadores medibles.

El posicionamiento del CHCM concluye que cobrar más no puede ser un fin en sí mismo y que el impacto acumulado de otros cargos, como el aumento propuesto a los derechos por uso del espacio aéreo, debe formar parte de la evaluación integral antes de aprobar la reforma.

Cancún enfrenta temporada récord de sargazo

Tras un verano marcado por cifras históricas, el municipio de Benito Juárez logró superar ampliamente el registro de recolección de sargazo del año pasado: 29 mil 482 toneladas frente a las 16 mil contabilizadas en todo 2025. Sin embargo, las autoridades locales anticipan que en las próximas semanas comenzará un descenso gradual en el arribo de la macroalga a las costas de Cancún.

Arturo Quintero Díaz, encargado de despacho de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, explicó que este comportamiento responde al ciclo natural del fenómeno, que suele mostrar variaciones y una disminución progresiva entre agosto y octubre.

A pesar del incremento en los volúmenes de recale, el funcionario destacó que la estrategia aplicada permitió mantener las playas operativas sin necesidad de activar brigadas extraordinarias como “Todos contra el sargazo”. La coordinación con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y el uso de siete barredoras mecánicas, operando de lunes a domingo en doble turno, fueron claves para contener la situación.

El punto más demandante ha sido Playa Delfines, con un frente de 300 metros que concentra buena parte del recale. Allí, el ajuste en la dinámica de trabajo de las cuadrillas resultó determinante para responder a la carga diaria.

Quintero Díaz subrayó que el incremento en los turnos del personal municipal fue suficiente para enfrentar los meses de mayor afluencia de sargazo, logrando mantener los arenales despejados y listos para el cierre paulatino de la temporada.

Percepción de inseguridad a la baja

La percepción ciudadana sobre la inseguridad en Quintana Roo mostró una ligera mejoría en comparación con el inicio del año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, presentada por el Inegi.

El estudio revela que la población de 18 años y más que considera inseguro vivir en la entidad disminuyó respecto al ciclo previo, mientras que la tasa de prevalencia delictiva se ubicó en 24 mil 494 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2025, lo que representa una reducción de 4.3% frente a las 25 mil 599 víctimas estimadas en 2024.

En cuanto a la incidencia delictiva total, Quintana Roo registró 38 mil 478 hechos por cada 100 mil habitantes, cifra que también reflejó una baja de 4.7% respecto al reporte anterior. Pese a esta tendencia descendente, el fraude se consolidó como el delito más frecuente en la región.

El informe añade que el 43.4% de la población adulta en el estado percibe seguridad al caminar sola por la noche en los alrededores de su vivienda, un porcentaje similar al promedio nacional. No obstante, se evidenció una marcada brecha de género: los hombres reportan mayor sensación de protección que las mujeres en el ámbito local.

En conclusión, aunque Quintana Roo refleja una tendencia positiva en la reducción de delitos y percepción de inseguridad, persisten retos vinculados a la frecuencia de fraudes y a la desigualdad en la sensación de seguridad entre hombres y mujeres.

PIE DE FOTO01: El debate sobre el futuro del turismo en Cancún y la Riviera Maya se encendió tras la propuesta de un aumento de 35% en el Derecho de No Residente.

PIE DE FOTO01: Tras un verano marcado por cifras históricas, Cancún superó ampliamente el registro de recolección de sargazo del año pasado.

PIE DE FOTO01: La percepción ciudadana sobre la inseguridad en Quintana Roo mostró una ligera mejoría en comparación con el inicio del año.