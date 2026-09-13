Condenan a cinco años de prisión a deudor alimentario en Cancún

Registro estatal incluye a más de 200 personas

Acumuló adeudo de más de un millón de pesos en el pago de la manutención

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El médico ginecólogo David Roa Quintanar fue condenado a cinco años de prisión en Cancún tras acumular un adeudo de un millón 13 mil 950 pesos por incumplir con el pago de la manutención de sus tres hijos menores de edad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Cometidos contra la Mujer y por Razones de Género, obtuvo la sentencia condenatoria contra el especialista, quien se desempeñaba como coordinador del Servicio de Ginecología de Hospiten Cancún.

Los hechos se remontan a octubre de 2019, cuando tras la separación de la madre de sus hijos, Roa Quintanar asumió la obligación de cubrir una pensión mensual de 32 mil pesos. Sin embargo, incumplió de manera reiterada y solo realizó depósitos parciales, lo que generó el adeudo millonario hasta febrero de 2024.

El juez determinó que el médico contaba con solvencia económica suficiente para cumplir con sus responsabilidades, pero optó por evadirlas.

El fallo judicial incluye:

– Prisión: cinco años en Benito Juárez.

– Reparación del daño: pago inmediato del millón de pesos adeudado.

– Medidas accesorias: suspensión o privación de derechos de familia en relación con las víctimas.

De acuerdo con el Artículo 167 del Código Penal de Quintana Roo, el delito se consuma aun cuando los acreedores alimentarios queden al cuidado de un tercero. Las penas pueden incrementarse si el deudor se coloca dolosamente en insolvencia o renuncia a su trabajo para evadir el mandato.

En Quintana Roo está activo el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que actualmente incluye a más de 200 personas inscritas por orden de jueces familiares tras acumular 60 días de incumplimiento. Este padrón impide obtener la constancia de no deudor —con un costo cercano a 400 pesos—, requisito obligatorio para aspirar a cargos de elección popular en la entidad.

Las víctimas o sus representantes pueden acudir a la FGE Quintana Roo para presentar la denuncia. Los requisitos principales son:

– Copia certificada de las actas de nacimiento de los menores.

– Copia de la resolución judicial o acuerdo de pensión.

– Informe del fondo de mejoramiento al juzgado con los pendientes de pago.