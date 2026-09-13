Ponen en marcha el Programa de Enseñanza del Idioma Inglés

En la Comunidad Nicolás Bravo

Para fortalecer educación y generar igualdad de oportunidades en zonas rurales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La secretaria de Educación, Elda Xix Euán, encabezó la apertura y puesta en marcha del Programa de Enseñanza del Idioma Inglés en Quintana Roo (PEIIQRO), en la escuela primaria “Miguel Medina Avilés” de la comunidad de Nicolás Bravo, municipio de Othón P. Blanco, con la finalidad de fortalecer las competencias comunicativas de las y los estudiantes y contribuir a su formación integral.

En su mensaje ante la comunidad educativa, la titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) destacó que: “Hoy estamos aquí para abrir una nueva puerta que acerque al aprendizaje del idioma inglés a nuestras niñas y niños de las comunidades rurales de todo Quintana Roo; llevar la educación a los 11 municipios no significa solo estar presentes, sino generar las mismas oportunidades para todas y todos, sin importar si el alumno o la alumna estudia en una ciudad, una comunidad rural o en una localidad alejada”.

En el caso de la primaria “Miguel Medina Avilés” permitirá brindar atención a 365 alumnos del turno matutino y 157 del turno vespertino, sumando 522 estudiantes beneficiados, quienes ahora contarán con mayores oportunidades para desarrollar competencias comunicativas, socioemocionales y cognitivas en el idioma inglés desde los primeros niveles educativos.

La educación debe llegar a donde están nuestras niñas y niños, y no esperar a que ellos tengan que alejarse de sus comunidades para encontrar nuevas oportunidades; hay que prepararlos para las oportunidades que se les presentarán en la vida, porque de no hacerlo, entonces no hablamos de igualdad social ni de acortar distancias, subrayó.

Manifestó que gracias a este programa y al apoyo de la gobernadora Mara Lezama, la educación se ha convertido en un medio para alcanzar el bienestar y la prosperidad compartida y desde la SEQ, se trabaja para que esa visión se convierta en acciones concretas en nuestras escuelas, comunidades y especialmente en nuestras aulas.

Es importante señalar que la apertura del servicio en Nicolás Bravo representa un avance significativo en la expansión territorial del programa, especialmente en comunidades rurales, donde el acceso a la enseñanza del inglés contribuye directamente a la equidad educativa, al fortalecimiento de la formación académica y al desarrollo personal y profesional futuro de las niñas y niños.

El PEIIQRO se ha consolidado como una estrategia estatal que garantiza la continuidad, expansión y fortalecimiento del servicio de inglés en escuelas públicas, sustentado en la operación de una plantilla estatal de docentes, en procesos administrativos eficientes de control y validación y en acciones de acompañamiento técnico-pedagógico, que aseguran prácticas de enseñanza alineadas a los enfoques comunicativos establecidos para la educación básica.

Realizan recorrido de supervisión en la Universidad Politécnica de Bacalar

Con el objetivo de constatar en territorio, como lo ha instruido la gobernadora Mara Lezama Espinosa, los trabajos y acciones que se requieren en materia de infraestructura educativa, el Encargado de la Dirección General del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), Moisés Pérez, junto con personal operativo, realizó un recorrido de supervisión en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Bacalar (UPB).

Durante la jornada, sostuvo una reunión de trabajo con la Rectora, Ingrid Citlalli Suárez McLiberty, para revisar de manera directa las prioridades, requerimientos técnicos y proyectos a desarrollar en el plantel.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa, priorizando el fortalecimiento del sector educativo mediante la consolidación de mejores espacios escolares y el uso transparente y eficiente de los recursos públicos

El Encargado de la Dirección General del IFEQROO señaló que estas giras continuarán a lo largo y ancho de Quintana Roo para atender de cerca a las escuelas de la entidad, destacó que se dará seguimiento puntual a cada espacio para que las y los estudiantes cuenten con las mejores condiciones en su formación académica.

Finalmente, reiteró que bajo la visión de la primera mujer gobernadora de la entidad, Mara Lezama, el IFEQROO seguirá trabajando a paso firme para consolidar la infraestructura educativa de Quintana Roo.