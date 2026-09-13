Acuerdo con el Poder Judicial Federal para la profesionalización de servidores públicos

Signan documento Mara Lezama y Néstor Vargas

El convenio contempla cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias para fortalecer la capacitación ante los cambios por reforma judicial

Cancún.- Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en concretar un Acuerdo de Entendimiento con el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de ampliar las opciones de capacitación y formación especializada para las y los servidores públicos.

El acuerdo fue firmado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el presidente del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, Néstor Vargas Solano, con la participación de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, Eva Verónica de Gyvés Zárate, así como de representantes del Gobierno de Quintana Roo y de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

La colaboración contempla la realización de cursos, talleres, seminarios, diplomados y conferencias, orientados a la profesionalización y actualización de los servidores públicos, particularmente ante los cambios derivados de la reforma judicial.

Durante la firma, Mara Lezama destacó que el objetivo central del convenio es que la capacitación se traduzca en una mejor atención a la ciudadanía. “El objetivo es el beneficio de la gente, del pueblo; es ofrecer un mejor servicio a través de esta profesionalización”, afirmó la Gobernadora.

Mara Lezama resaltó además que Quintana Roo es la primera entidad federativa en alcanzar este acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, resultado de la voluntad y colaboración entre las instituciones participantes.

Precisó que la alianza busca construir instituciones fuertes, humanas y cercanas a las necesidades de las personas, objetivo de este gobierno humanista con corazón feminista, mediante el intercambio de conocimientos y herramientas para el desempeño del servicio público.

Por parte de la Sedarpe

Entrega de insumos del Programa Fomento Agrícola 2026

Chetumal.- El gobierno de Quintana Roo a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) inició con la entrega de insumos del Programa Fomento Agrícola 2026 a 341 productoras y productores de cinco municipios de la entidad.

Bajo la modalidad Insumos Agrícolas Entregados se llevó a cabo la ceremonia de distribución de material vegetativo en el Vivero Chunhuhub, municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Durante esta jornada inicial, 15 personas productoras agrícolas –11 hombres y 4 mujeres– recibieron un paquete integrado por 97 plantas de coco cada uno, sumando un total de mil 455 plantas destinadas al fortalecimiento de sus unidades de producción y a la renovación de plantaciones.

El titular der Sedarpe, Jorge Aguilar Osorio, destacó que este programa responde a las verdaderas necesidades de las y los productores: “Estamos entregando insumos que fortalecen la productividad y que realmente ayudan a la gente en su trabajo diario. Con estas acciones se impulsa el desarrollo rural y se generan mejores oportunidades para las familias quintanarroenses.”

El programa contempla la atención en los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco, donde se beneficiará a 341 personas productoras agrícolas con una inversión estatal de 6 millones 649 mil 845 pesos.

Los apoyos incluyen herramientas como desmalezadoras, fumigadoras y cintillas de riego, semillas mejoradas de maíz elotero, sorgo y sandía, material vegetativo de limón persa y naranja dulce, paquetes de bioinsumos para caña de azúcar, fertilizantes foliares, además de 10 mil plantas de coco y 386 charolas de chile habanero, entre otros insumos que fortalecen la productividad agrícola.