Congresistas de EU constatan los ecosistemas dañados por Tren Maya

Impacto ambiental por obras

Organizaciones Selvame del Tren y Cenotes Urbanos expusieron afectaciones

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La selva, los cenotes y las cuevas del Caribe mexicano se convirtieron en escenario de denuncia internacional. Dos legisladoras demócratas de Nueva York, Karines Reyes y Emerita Torres, realizaron un recorrido acompañadas por colectivos ambientalistas, quienes les mostraron los impactos que atribuyen a la construcción y operación del Tren Maya.

Organizaciones como Selvame del Tren y Cenotes Urbanos expusieron las afectaciones en ecosistemas subterráneos y áreas de selva, señalando que las autoridades mexicanas han mostrado poco interés en atender las denuncias.

El biólogo y espeleólogo Roberto Rojo, integrante de Cenotes Urbanos, subrayó que la crisis no puede analizarse solo desde una perspectiva local. Recordó que fenómenos como el sargazo tienen un origen transatlántico y terminan impactando al Caribe, lo que demuestra que los ecosistemas no reconocen fronteras políticas.

Rojo insistió en que las problemáticas ambientales del Caribe mexicano deben ser conocidas en otros países, especialmente cuando las respuestas nacionales han sido insuficientes.

Los colectivos consideran que la visita de las congresistas puede generar presión no solo sobre las autoridades mexicanas, sino también entre gobiernos y organismos internacionales. El objetivo es que quienes toman decisiones observen directamente las condiciones de los ecosistemas afectados.

Rojo expresó su deseo de que la presidenta Claudia Sheinbaum y otras autoridades recorran los sitios donde se han documentado daños, para dimensionar la magnitud de la problemática en el subsuelo y la selva de Quintana Roo.

Los ambientalistas sostienen que la protección de cenotes, cuevas, selva y sistemas acuíferos del Caribe mexicano no debería limitarse a una discusión política interna. La intención es llevar la experiencia a foros internacionales y evitar que problemas similares se reproduzcan en otras regiones del planeta.

Piden reforzar promoción turística

La promoción turística debe entenderse como una inversión estratégica y no como un gasto, advirtió el empresario José Chapur Zahoul, presidente de The Palace Company, al subrayar que México compite en un mercado global donde otros países destinan recursos crecientes para atraer visitantes.

Durante una reunión con representantes del sector, Chapur llamó a fortalecer la inversión pública en promoción y a mantener una estrategia coordinada entre el Gobierno federal, los estados y la iniciativa privada. “La competencia internacional es permanente; no existe un límite a partir del cual pueda decirse que ya se invirtió suficiente en promoción”, señaló.

El empresario destacó que destinos como Cancún no solo necesitan atraer más turistas, sino generar condiciones para que permanezcan más tiempo. Una mayor estancia, explicó, se traduce en más consumo de servicios, empleos, ingresos para las empresas y derrama económica para las comunidades receptoras.

En el caso de The Palace Company, la estancia promedio supera actualmente las cinco noches, gracias a la promoción de actividades fuera de los hoteles: parques temáticos, zonas arqueológicas, spas, golf y gastronomía. “Cancún tiene muchas cosas que ofrecer más que sol y playa”, enfatizó.

Chapur respaldó la labor del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y planteó la necesidad de incrementar esfuerzos para posicionar al Caribe mexicano. Consideró fundamental que la iniciativa privada acompañe a la gobernadora Mara Lezama en gestiones ante el Gobierno federal, con el fin de plantear a la presidenta Claudia Sheinbaum la importancia de fortalecer los recursos destinados a promoción.

Su argumento parte de un principio económico: los recursos para atraer visitantes generan una cadena de actividad que alcanza transporte, restaurantes, comercios, entretenimiento y otros sectores vinculados al turismo.

El llamado ocurre en un contexto donde países incluso con ingresos petroleros apuestan por el turismo para diversificar sus economías. Para México, mantener presencia en los principales mercados emisores requiere una estrategia sostenida y recursos suficientes.

Chapur advirtió que, aunque Cancún cuenta con fortalezas naturales e infraestructura, necesita acompañarlas de promoción para seguir vigente en la decisión de viaje de los consumidores internacionales.