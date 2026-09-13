En Q. Roo, más de 486 mil personas reciben un programa social

En el malecón Tajamar de Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaun rinde cuentas por dos años de gobierno

La jefa del Ejecutivo federal informó que en 2026 se invirtieron 9 mil 241 mdp en el estado para Programas para el Bienestar

En salud destacó los Hospitales Generales de Chetumal y “Felipe Carrillo Puerto”; así como 187 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud

Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados de sus primeros dos años de gobierno, en Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó desde el Malecón Tajamar, en Cancún, ante 35 mil personas, que 486 mil 167 quintanarroenses reciben algún Programa para el Bienestar a través de una inversión de 9 mil 241 millones de pesos.

La titular del Ejecutivo federal resaltó obras como la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Puente Nichupté, la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, que conectará este puente con el Bulevar Kulkulcan que cruza toda la zona hotelera, y la rehabilitación del Bulevar Luis Donaldo Colosio.

Además, la conservación de la Red Federal de Carreteras, que incluyó el reencarpetamiento de los casi 480 kilómetros de la vía Cancún a Chetumal, la modernización del corredor vial Isla Blanca y el inicio de la construcción de 76 mil 200 nuevas Viviendas para el Bienestar.

Además, destacó la construcción de dos Bachilleratos Nacionales en Benito Juárez y Playa del Carmen, junto con cinco ampliaciones; la construcción de ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y en proceso un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Playa del Carmen. Mientras que en materia de salud informó el avance del nuevo Hospital General de Chetumal, del Hospital General “Felipe Carrillo Puerto”, la transformación de la Clínica Hospital a Hospital General en Chetumal y anunció la construcción de una nueva Torre de Especialidades en Benito Juárez, así como de 187 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para ampliar la atención primaria de forma gratuita.

Enfatizó la inversión de 2 mil mdp para la limpieza de sargazo en las playas de Quintana Roo, así como acciones de justicia social, como la asignación de recursos directos a comunidades indígenas y afromexicanas, y la construcción de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio del estado.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, agradeció a la mandataria y a todo su gabinete por el apoyo otorgado para la construcción de la paz en la entidad, la inversión en infraestructura hospitalaria —que le permitió a la entidad tener tercer nivel de atención por primera vez— y otras obras m{as de infraestructura.

Beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Quintana Roo:

116 mil 890 de la Pensión para Adultos Mayores.

23 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad.

9 mil 551 de Jóvenes Construyendo el Futuro.

60 mil 617 que reciben la beca Benito Juárez en preparatoria

23 mil 706 con Producción para el Bienestar

27 mil 102 de Fertilizantes Gratuitos.

9 mil 489 de Sembrando Vida.

52 mil 917 familias que reciben Leche para el Bienestar.

681 escuelas de Educación Básica y 100 de Educación Media Superior que recibieron recursos de La Escuela es Nuestra.

Además de las y los beneficiarios de los tres programas nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.