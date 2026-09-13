Pequeños hoteles en Playa, sin repunte pese a festejos patrios

Se agrava temporada baja

No existen reservas que anticipen una alta ocupación en esta época

Por redacción DIARIOIMAGEN

Playa del Carmen. – La celebración del Grito de Independencia no traerá un repunte significativo para los pequeños hoteles de Playa del Carmen. El festejo del 15 de septiembre caerá a media semana y, según Ofner Arjona, presidente de la asociación que agrupa a este sector, no existen reservas que anticipen una alta ocupación.

El dirigente reconoció que esta situación prolonga la baja temporada de verano recién concluida. “Va a tocar en un día entre semana, martes para miércoles, no es que se haga un puente en las escuelas. Seguramente habrá actividad en los restaurantes, algún incremento marginal, pero no contamos con reservaciones para esas fechas”, señaló.

La programación oficial contempla el regreso de la ceremonia a la plaza 28 de Julio, con la participación de Ximena Sariñana y Sin Bandera como artistas estelares. Sin embargo, el sector hotelero no prevé que estas actividades se traduzcan en un repunte de ocupación.

Actualmente, los pequeños hoteles reportan apenas entre 18 y 20% de ocupación en septiembre, con la esperanza de que las reservas de último minuto puedan elevar ligeramente las cifras. En contraste, el promedio general de la Riviera Maya se mantiene en 38%, con una capacidad cercana a los 59 mil cuartos, según datos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

La baja también ha sido aprovechada por varios centros de hospedaje para realizar remodelaciones y prepararse para el último trimestre del año, cuando esperan la recuperación con la llegada del turismo masivo y el cierre fuerte de 2026.

La expectativa, por ahora, es que las fiestas patrias generen movimiento en restaurantes y espacios públicos, pero no en los hoteles, que deberán esperar a la temporada alta para mejorar sus números.

QRoo apuesta por el cine

La industria cinematográfica mexicana vive un proceso de descentralización y Quintana Roo busca aprovecharlo para dejar de ser visto únicamente como un lugar de vacaciones y locaciones, y convertirse en un polo de producción audiovisual.

En noviembre, el estado será sede de una convención internacional de productores cinematográficos en el hotel Moon Palace. El objetivo es mostrar las condiciones que ofrece la entidad para atraer proyectos nacionales e internacionales, explicó Sofía Ibáñez, presidenta de la delegación estatal de la Canacine.

La relevancia del encuentro se enmarca en la reforma cinematográfica y la nueva legislación federal en materia de cine y audiovisual, que buscan diversificar la producción más allá de Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Según el Imcine, Quintana Roo figura entre las diez entidades impulsadas para consolidarse como destinos cinematográficos.

Ibáñez subrayó que la industria representa alrededor de 124 mil millones de pesos para el PIB nacional, por lo que captar una mayor parte de esa derrama es estratégico. Sin embargo, reconoció que aún falta contar con un registro consolidado de producciones que llegan al estado. Por ello, la Canacine impulsa la creación de una Comisión de Filmaciones en Benito Juárez, que permita contabilizar proyectos, generar estadísticas y medir su impacto económico.

La presidenta destacó que Quintana Roo no solo ofrece escenarios naturales, sino también talento especializado, particularmente egresado de la Universidad Filma, lo que abre la posibilidad de generar empleos y oportunidades para profesionales locales.

La apuesta es clara: aprovechar ventajas competitivas en locaciones, infraestructura y capital humano para diversificar la economía y posicionar al estado como referente en producciones nacionales e internacionales.