Avanzan Morena y Azucena Cisneros Coss en las preferencias electorales

Rumbo al 2027

Ecatepec, Méx.- Morena y Azucena Cisneros, mantienen una sólida ventaja en las preferencias electorales, impulsados por la inercia ganadora de su partido y la proyección hacia los próximos comicios que dieron inicio de manera oficial en la entidad mexiquense.

De acuerdo con las encuestas más recientes publicadas entre agosto y septiembre de 2026, en este caso por Rubrum, la alcaldesa Azucena Cisneros tiene una ventaja de 42.9 por ciento de las preferencias electorales ante sus más cercanos competidores.

Mientras tanto, Morena aventaja con 42.3 por ciento a partidos como el PRI, PAN y MC, superando por si solo ampliamente a la oposición en su conjunto.

Analistas políticos afirman que Azucena Cisneros, tras haber asumido la alcaldía del municipio más poblado del Estado de México, ya figura sólidamente en el debate político rumbo al proceso electoral de 2027.

Es así que la actual alcaldesa se perfila como una de las figuras clave que podría buscar la reelección y poder dar continuidad al proyecto del partido de manera de manera contundente.