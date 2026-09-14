Conmemoran en Tlalnepantla el 78 aniversario del municipio

Tlalnepantla Méx.- El alcalde Raciel Pérez encabezó la ceremonia conmemorativa por el 78 Aniversario de la elevación de Tlalnepantla de Villa a Ciudad, enmarcada en el programa “Raíces que Transforman”. En su intervención, el edil expuso que hoy los recursos de las mujeres y hombres de Tlalnepantla, se manejan de forma honesta y eficiente, priorizando la inversión en obras duraderas y servicios esenciales que devuelven la dignidad al municipio, demostrando que con una administración ordenada es posible sanear la hacienda pública sin comprometer el futuro de la ciudad.