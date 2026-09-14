Una noche única de música y comedia

Bohemia 93. De humor y canciones

Canta y ríe con El costeño, Gustavo Munguía, Paul Yester, César González, El pollo, y Al Castillo.

La Bohemia 93. De humor y canciones del Cantoral reunirá a cuatro referentes de la comedia en México para celebrar la estrecha relación entre la composición musical y el arte de provocar sonrisas: «El costeño», Gustavo Munguía «Paul Yester», César González «El pollo» y Al Castillo, quienes han consolidado una trayectoria que abarca desde la escritura de guiones hasta la autoría de temas musicales que han marcado la cultura popular mexicana e internacional.

El viernes 25 de septiembre, el público descubrirá el lado más íntimo y bohemio de estos grandes creadores, quienes no solo subirán al escenario a divertir a los asistentes, sino a revelar los secretos detrás de los libretos y las melodías que han hecho cantar y reír a generaciones enteras.

La historia artística de Javier Carranza «El costeño» surgió como una herencia de su padre, quien fue comediante y ventrílocuo; con los muñecos heredados por él, desde los doce años comenzó a explorar el oficio bajo el nombre de Tlahuica Jr. Se forjó en la profesión recorriendo plazas públicas, centros nocturnos y cabarés, observando a la gente, aprendiendo a improvisar y enfrentándose a públicos difíciles hasta que –a sugerencia de Luis de Alba– Manuel Rodríguez Ajenjo conoció su trabajo, encuentro del que surgió la idea de crear un personaje que aprovechara la identidad, el lenguaje, la picardía y la forma particular de ver la vida en la costa de Guerrero. Así, en 1997, tras irrumpir con éxito en el Festival Acapulco 97, tuvo una de sus primeras apariciones en Hoy, compartiendo espacio con Carlos Eduardo Rico y Luis de Alba e iniciando una de las carreras más sólidas de la televisión mexicana, convirtiéndose en un referente indispensable del humor nacional a través de programas como Al ritmo de la noche, Todo se vale, La hora pico, La escuelita vip y Humor es… los comediantes, además de participaciones especiales en series y telenovelas.

Detrás de este entrañable personaje habita también un prolífico conductor, productor, escritor, director y creador de conceptos de entretenimiento. Ha trascendido la ejecución escénica al asumir la autoría de sus propios contenidos, liderando proyectos como La isla del costeño y Dementes brillantes, además de fundar La Cofradía de la Comedia –junto con Al Castillo y Tony Flores–, un semillero desde donde impulsa y dirige a humoristas emergentes.

Su faceta musical floreció de manera natural, revelando su sensibilidad en piezas que fusionan el ritmo con la narrativa popular y llevándolo a los estudios de grabación con producciones como Para bailar con El costeño, un proyecto donde unió su ingenio lírico al del reconocido cantautor Luis Carlos Monroy para coescribir varios temas. Con giras por Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, España y Catar, «El costeño» ha mostrado la estrecha complicidad que existe entre la composición y el arte de hacer reír.

El actor, escritor, comediante y músico Gustavo Munguía «Paul Yester» es una de las mentes más versátiles del espectáculo en México. Originario de Mexicali, Baja California, pero formado artísticamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, descubrió su vocación a los quince años cuando subió por primera vez a un escenario armado únicamente con una guitarra y sus «primeros intentos de composición». Su innato sentido del ritmo y la lírica lo llevó a destacar en el certamen Valores Juveniles Bacardí y a cofundar el grupo Amanecer, una plataforma donde comenzó a entrelazar la creación musical con la comedia, sentando las bases de un estilo propio.

Posteriormente, llegó a la Ciudad de México con un álbum de temas de su inspiración –respaldado por Discos Gas– y asistió a talleres de actuación, entre ellos uno impartido por el director de cine Julián Pastor, formación que le abrió las puertas como actor de telenovelas: María Mercedes, Si Dios me quita la vida, Una familia con suerte y Sueño de amor. Fue en la capital del país donde inició la otra carrera que ya estaba latente en él: el humorismo, que se hizo patente con el éxito obtenido en peñas y centros nocturnos, además de participar como guionista en diversos programas.

Asimismo, ha actuado y escrito para proyectos como La parodia, El privilegio de mandar, Tal para cual, Netas divinas, Los comediantes, Cantando por un sueño, Chabelo, Fábrica de risas y Como dice el dicho, por mencionar algunos. En el ámbito autoral, ha creado obras musicales como La cumbia del encanto (coautoría con Al Castillo) para Hechos de peluche, La hora pico (coescrita con Jesús Escamilla y Gabriel Gómez), La parodia (colaboración con César López), El club (en mancuerna con Jesús Escamilla), Las nacas (con César Carlos González), El pisotón, Me vale, La chacha (las tres en coautoría con Alfonso López), Carmelo y Paul y otras de corte romántico.

César González «El pollo» ha moldeado la historia de la comedia televisiva nacional durante siete décadas. Es un compositor, escritor, director, productor y actor que inició su trayectoria en producciones pioneras como Arriba el norte; su talento frente y detrás de las cámaras se consolidó al actuar y colaborar en clásicos como Silvia y Enrique y Los Beverly de Peralvillo. Asimismo, su genialidad para estructurar el entretenimiento infantil y familiar quedó registrada en la historia al escribir y dirigir los emblemáticos programas Cepillín y Chiquilladas.

Detrás de los sketches y las risas que han acompañado a millones de hogares se encuentra «El pollo», quien ha redactado miles de libretos para prácticamente todos los comediantes de México. Su pluma ha sido el motor detrás de hits de la pantalla chica, tales como La hora pico, La parodia, El mundo de Luis de Alba, El privilegio de mandar y Tal para cual. Actualmente se desempeña como productor de éxitos contemporáneos como El príncipe del barrio, Abelito de la guarda y Muero por Marilú.

Su trabajo en la industria ha sido respaldado por múltiples galardones, entre ellos el Premio TVyNovelas. Su visión creativa no solo transformó los foros del país, sino que lo llevó a exportar su talento en espectáculos en vivo que conquistaron audiencias en Perú, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana e incluso en las míticas instalaciones de Disneylandia, en Los Ángeles.

Al Castillo, artísticamente reconocido en sus inicios como «El caballero del humor», cuenta con más de treinta años de carrera. Irrumpió en la televisión mexicana en 1998 dentro del programa Al ritmo de la noche, apadrinado por Jorge Ortiz de Pinedo; desde entonces, su estilo para hacer reír lo ha llevado a los programas de mayor trascendencia, entre ellos Humor es… los comediantes, Sábado gigante, Fábrica de risas y 5×8 Comedia, además de conquistar importantes escenarios como La Casa de los Comediantes, Prestige, El Cuevón y El Unicornio Azul, expandiendo sus presentaciones a centros nocturnos y teatros de Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Colombia y Cuba.

En su faceta como compositor posee un catálogo musical que ha sido interpretado por reconocidos artistas, entre ellos Prisma, Pedro Fernández, Lucero, Emilio Navaira, 3 de Copas, Gilberto Santa Rosa, Eugenia León y Raúl Ornelas. Su respeto dentro del gremio autoral lo ha llevado a coescribir con figuras entrañables de la música como Reyli Barba, Jaime Flores, Gustavo Munguía, Luis Carlos Monroy, Juan Carlos Ortega y el propio Raúl Ornelas, demostrando una versatilidad capaz de transitar entre el romance, el folclor y la bohemia.

Sus canciones han sido grabadas en programas de revista, deportes y comedia: Hechos de peluche, Hoy, El club, La hora pico, La jugada del Mundial, La casa de la risa, Qué madre tan padre, Par de ases y Una familia de diez. Asimismo, sus creaciones han formado parte de las bandas sonoras de películas como El ocaso del cazador y Levántate, papito.

El viernes 25 de septiembre a las 21:00 horas tienes una cita en El Cantoral para la Bohemia 93. De humor y canciones. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx o directamente en la taquilla del recinto.