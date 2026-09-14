La Casa de los Famosos México sigue dominando

Alcanza a más de 11.6 millones de televidentes

La séptima Gala de Eliminación se colocó nuevamente como la emisión más vista de la programación dominicales

La competencia dentro de La Casa de los Famosos México entra en una etapa cada vez más intensa y el interés de la audiencia continúa creciendo. La séptima Gala de Eliminación del reality alcanzó a más de 11.6 millones de personas, con lo que volvió a colocarse como la emisión más vista de la programación dominical en televisión abierta, de acuerdo con datos difundidos por TelevisaUnivision con base en cifras de ACAM.

La emisión, marcada por una nueva eliminación y la expectativa sobre el futuro de los habitantes, superó a su competencia por más de 34 por ciento, consolidando al programa como uno de los principales fenómenos televisivos de la temporada.

En esta ocasión, el voto del público determinó la salida de Masad Al-Tamimi, quien tuvo que despedirse de la casa después de varias semanas de convivencia, estrategias, alianzas y diferencias con sus compañeros.

La eliminación modificó nuevamente el equilibrio entre los participantes que permanecen en competencia y abrió una nueva etapa rumbo a la recta final, donde cada nominación y cada decisión de la audiencia adquieren mayor peso.

Un fenómeno que va más allá de la televisión

El formato de La Casa de los Famosos México mantiene bajo observación permanente a un grupo de celebridades que conviven las 24 horas del día, completamente aisladas del exterior. Cámaras y micrófonos registran su vida cotidiana, mientras el público sigue las estrategias y relaciones que se construyen dentro de la casa.

La combinación entre las transmisiones de televisión abierta y el seguimiento permanente a través de plataformas digitales ha permitido que las conversaciones generadas por el reality trasciendan cada gala y se mantengan durante toda la semana.

La conducción de las emisiones televisivas está encabezada por Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, a través de Las Estrellas y Canal 5. Por su parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff están al frente de la emisión 24/7 en ViX.

El programa ha encontrado precisamente en la interacción con los espectadores uno de sus principales motores. La audiencia no se limita a observar lo que sucede dentro de la casa: participa con su voto en momentos decisivos y determina quién continúa en la competencia.

Con más de 11.6 millones de personas alcanzadas en su séptima Gala de Eliminación, La Casa de los Famosos México mantiene su fuerza en la televisión abierta y entra en una fase decisiva, en la que la lucha por permanecer dentro de la casa promete elevar todavía más la tensión entre sus habitantes