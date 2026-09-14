Vuelve el subsidio al diésel por primera vez desde 2022

Repuntan precios internacionales

Esta semana, Hacienda otorga un estímulo fiscal del 100% de la cuota del IEPS de 7.36 pesos por litro

Luego de que los precios internacionales del combustible repuntaron, alcanzando máximos históricos en Estados Unidos desde la semana pasada, el gobierno de México volvió a subsidiar al diésel por primera vez desde 2022.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para la semana del 12 al 18 de septiembre, el gobierno federal absorberá 100% de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 7.36 pesos por litro que se aplica al diésel. De esta forma, los consumidores no pagarán el gravamen correspondiente a cada litro.

Adicional a ello, se dará en esos mismos días un subsidio complementario de 15 centavos por litro, siendo la primera vez que se da un apoyo complementario desde hace 4 años.

Cuando no basta con el estímulo del 100% del IEPS, el gobierno puede otorgar un apoyo complementario para contener el impacto del repunte de los precios internacionales, el cual ya es considerado un subsidio.

Esto, porque con el estímulo fiscal al IEPS, el gobierno federal deja de recaudar una parte o la totalidad del IEPS, sin embargo, cuando ya da un subsidio complementario está en los hechos poniendo dinero por cada litro de combustible que se consume.

El diésel, indispensable para el transporte de carga y de pasajeros, así como para las industrias de la construcción y de generación eléctrica, ha registrado un aumento en las últimas semanas, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha elevado las cotizaciones del petróleo y alterado los flujos mundiales de este combustible.

Aumentan estímulos a las gasolinas

Para el caso de la gasolina regular o Magna, menor a 91 octanos, el estímulo fiscal aumentó de 31.45% a 51.43%. Con este ajuste, los consumidores pagarán 3.2543 pesos por cada litro, mientras que el Gobierno absorberá 3.4458 pesos por litro.

Este combustible también cuenta con un acuerdo voluntario con los gasolineros para que su precio no sea mayor a 24 pesos por litro.

En el caso de la gasolina Premium, de 91 octanos o más, el estímulo fiscal será de 45.69%. Por lo tanto, el Gobierno cubrirá 2.5850 pesos por litro del impuesto y los consumidores asumirán 3.0729 pesos.

Este lunes, el precio promedio nacional del diésel se ubicó en 27.012 pesos por litro, de acuerdo con datos de PETROIntelligence, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó que ya se ubica en 27 pesos.

Además, el monitoreo diario de la dependencia refiere que un total de 8,914 gasolineras venden el combustible por debajo de los 27 pesos.

Por su parte, la gasolina regular se vende en 23.682 pesos por litro, en promedio nacional, mientras que la Premium alcanzó los 28.588 pesos por litro.

Subsidio directo con cargo al presupuesto

Ramsés Pech, especialista energético, señaló que el nivel alcanzado modifica las alternativas disponibles para las autoridades. “Sin margen de cuota en diésel, cualquier alza adicional exige un subsidio directo con cargo al presupuesto”, sostuvo.

La evolución semanal refleja el esfuerzo realizado para sostener el valor de venta. Entre el 5 y el 11 de septiembre, el apoyo se ubicaba en $6.6847 (US$0.39) por litro. Una semana después ascendió $0.6787 (US$0.0400), hasta cubrir íntegramente los $7.3634 (US$0.43) correspondientes a la cuota.

Si los valores permanecen estables, podría sostenerse el esquema actual, con el impuesto sobre el diésel completamente absorbido.

El momento más exigente surgiría ante una nueva escalada de los precios internacionales. En ese caso, ya no habría espacio para ampliar la compensación mediante la cuota tributaria, por lo que mantener contenido el valor final requeriría una fuente adicional de recursos.

“Si la referencia internacional baja, el estímulo cede y la cuota se recupera; si permanece estable, el precio queda anclado sin ingresos fiscales; si sube, contener el litro exigiría subsidio directo del presupuesto”, explicó el especialista.

El caso del diésel tiene una importancia particular para la economía mexicana por su incidencia en el transporte de carga, la logística y distintas actividades productivas.

Una eventual modificación en su valor no tendría únicamente efecto sobre quienes concurren a una estación de servicio. El combustible forma parte de los costos asociados al traslado de mercancías, por lo que un incremento sostenido puede terminar repercutiendo sobre fletes y precios finales.

Precio del petróleo con fuerte alza por tensión en Oriente Medio

Los precios del petróleo subieron fuertemente el lunes, por encima de 108 dólares el barril, entre temores de que el conflicto de Oriente Medio interrumpa el suministro energético global.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado petrolero mundial, para entrega en noviembre subió un 2.8% el lunes en el comercio asiático a 107,54 dólares el barril.

Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en octubre subía un 2.3% a 102,34 dólares el barril.

Ambos contratos extendieron las alzas de la semana pasada, cuando volvieron a superar el umbral de 100 dólares.