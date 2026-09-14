Inversión de 18 mil mdp para la construcción de vivienda

Del Grupo Ruba

Metepec , Estado de México.- El gobierno del Estado de México anunció una inversión de más de 18 mil millones de pesos de Grupo RUBA en la construcción de vivienda, lo que confirma la confianza de los inversionistas en el desarrollo urbano de la entidad.

Jesús Sandoval Armenta, Director General de Grupo RUBA, señaló que esta inversión contempla la construcción de 19 mil 600 viviendas en seis municipios, bajo la visión humanista y responsabilidad social empresarial que promueve el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para facilitar el acceso a una vivienda adecuada.

Por su parte, Carlos Maza Lara, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), afirmó que la dependencia facilita y acompaña la detonación de estos proyectos en polígonos destinados a la vivienda para garantizar que las familias mexiquenses vivan en entornos urbanos ordenados y sostenibles.

Destacó que con la herramienta “Pulsar” se da seguimiento puntual a los procesos de autorización y permite a los desarrolladores monitorear en tiempo real y desde cualquier dispositivo móvil el estatus de sus trámites.

Este esquema de atención al inversionista fomenta la transparencia, brinda trazabilidad del procedimiento y facilita el cumplimiento de la normatividad territorial del Estado de México.