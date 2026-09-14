Delfina Gómez encabeza ceremonia por 179 Aniversario de la Gesta de los Niños Héroes

Respaldo a la defensa de la soberanía nacional

La secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, afirmó que defender la independencia de México es un deber colectivo

Toluca, Estado de México.- En un llamado a la unidad nacional y a la defensa de la independencia del país, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Ceremonia Conmemorativa por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, realizada en la capital mexiquense.

En el mensaje oficial, Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, destacó que el legado de quienes dieron su vida por la patria permanece vigente ante los desafíos que enfrenta la Nación.

“Defender a México es salvaguardar la autonomía de todos, entendida no únicamente como una prerrogativa particular, sino como un sagrado deber colectivo”, expresó.

En este sentido, refrendó el respaldo del Gobierno del Estado de México a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a su postura en favor de la soberanía e independencia nacionales.

“Desde el Estado de México y con el ejemplo de nuestra querida Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, respaldamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de nuestra soberanía e independencia frente a cualquier potencia extranjera”, señaló.

Ante integrantes del Gabinete legal y ampliado, estudiantes de la Secundaria 13 Héroes de Chapultepec, personal militar, personas servidoras públicas y representantes de organismos autónomos, Carrasco Godínez recordó que hace 179 años los cadetes del Heroico Colegio Militar entregaron su vida en defensa de la patria.

Señaló que honrar su memoria implica enfrentar con integridad, unidad y sentido del deber los desafíos del presente, entre ellos la construcción de la justicia, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo integral y humanista de la sociedad, particularmente de las juventudes.

Asimismo, destacó que la gesta de Chapultepec recuerda el papel determinante de las y los jóvenes en la historia nacional, así como el valor de anteponer el interés de México a cualquier aspiración individual.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje al Ejército Mexicano, a los actuales cadetes del Heroico Colegio Militar y a quienes integran las Fuerzas Armadas, por su labor permanente en la protección de la soberanía y la integridad del territorio nacional.

Al concluir el acto, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez montó una guardia solemne de honor al pie del monumento a los cadetes del Heroico Colegio Militar.

La acompañaron Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Vladimir Hernández Villegas, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura estatal; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Horacio Flores Fonseca, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional; y José Efraín Amancio González, Comandante de la 22/a Zona Militar.