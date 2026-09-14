Celebro con el cerebro: por qué nos sana gritar ¡Viva México!

Psicología en pantuflas

El 15 de septiembre va más allá del pozole y los fuegos artificiales: es un ritual neurobiológico de pertenencia, dopamina colectiva y resignificación emocional

Por Arturo Arellano

Existe una paradoja fascinante en el acto de celebrar: en medio de realidades complejas, incertidumbres cotidianas y divisiones sociales, una noche al año el país decide sincronizar sus latidos. El nacionalismo, observado lejos de la política partidista y visto desde la psicología de las emociones, opera como un pegamento afectivo indispensable. La identidad compartida no es solo una bandera en el balcón o un sombrero de charro; es la certeza psicológica de no estar solos en el mundo.

Los rituales colectivos tienen una función evolutiva crucial. Desde las primeras comunidades humanas, reunirse en torno al fuego, compartir alimentos y cantar al unísono no era mero ocio: era una estrategia de supervivencia emocional que fortalecía la cooperación y mitigaba la angustia existencial. Celebrar de forma alegre y responsable tiene un poder sanador invaluable. Cuando nos permitimos la risa compartida, el abrazo sincero y el orgullo legítimo por nuestras raíces, el cuerpo desactiva las respuestas crónicas de alerta y entra en un estado de seguridad comunitaria. La patria, en su sentido más puro y noble, se convierte así en un refugio psicológico.

Del llamado histórico al rito colectivo

La madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla no solo convocó a una sublevación armada; instauró un acto performativo que redefinió el destino de una nación. Aquel llamado a romper con tres siglos de virreinato se transformó con las décadas en el rito cívico central de México.

La formalización de la ceremonia nocturna del 15 de septiembre —consolidada durante el siglo XIX y popularizada en el imaginario colectivo durante el Porfiriato— adaptó el toque de campana y la arenga libertaria a una fiesta cívica masiva. Hoy, el «Grito» funciona en términos antropológicos y sociales como un rito de renovación periódica: una pausa en el tiempo profano para ingresar al tiempo sagrado del mito fundacional, donde todos los presentes reafirman un pacto implícito de continuidad e identidad común.

Ciudad al Unísono: Festejos en el Zócalo y las Alcaldías

La noche del 15 de septiembre convierte a la capital en un circuito sonoro donde cada rincón ofrece una alternativa musical para reunirse y celebrar. Desde verbenas comunitarias que arrancan desde temprano hasta conciertos de corte masivo antes y después del tradicional Grito de Independencia, esta es la cartelera de presentaciones, sedes y horarios confirmados para organizar el festejo:

El epicentro patrio es el zócalo CDMX:

Horario: Las actividades artísticas y folclóricas inician desde las 19:00 horas. El acto estelar con Grupo Intocable está programado alrededor de las 21:00 horas, previo a la ceremonia cívica encabezada desde el balcón de Palacio Nacional.

Cartelera por Alcaldías:

Venustiano Carranza (Explanada de la Alcaldía): Actividades desde las 16:00 / 18:00 horas. Elenco: Concierto estelar de Los Tigres del Norte, acompañados por Maelo Ruiz y La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín.

Cuauhtémoc (Explanada de la Alcaldía): Tarde-noche con feria tradicional y música en vivo. Elenco: Luis Ángel «El Flaco», Matute y N5.

Álvaro Obregón (Calle 10 esq. Canario, Col. Tolteca): Inicio de actividades desde las 12:00 horas del mediodía. Elenco: El concepto pop nostálgico del 90’s Pop Tour (con Kabah, JNS, Erik Rubín, Mercurio, Caló) y La Original Sonora Dinamita.

Azcapotzalco (Plaza / Explanada de la Alcaldía): Apertura de verbena cultural a partir de las 10:00 horas. Elenco: Noche de salsa y regional con Jerry Rivera, Maelo Ruiz, José Joel, El Jilguero y Los Pajarillos.

Iztapalapa (Explanada Jardín Cuitláhuac): Presentaciones musicales desde las 15:30 horas; ceremonia cívica a las 22:15 horas. Elenco: Concierto estelar a cargo de Pancho Barraza (programado a las 23:00 hrs), además de Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.

Miguel Hidalgo (Explanada de la Alcaldía) : Festival artístico desde las 15:00 horas.

Elenco: Ballets folclóricos, Mariachi Camperos (17:00 hrs), Embajadores de la Cumbia Dinamita (19:00 hrs), Los Yaguarú (21:10 hrs) y cierre estelar con Paty Cantú a las 23:20 horas.

Iztacalco (Explanada de la Alcaldía) : Festival desde las 17:00 horas; ceremonia del Grito a las 23:00 horas. Elenco: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey (20:45 hrs) y Adolescentes Orquesta (23:15 hrs).

Tlalpan (Plaza Cívica de la Alcaldía) : A partir de las 19:00 horas. Elenco: Calibre 50 (20:30 hrs), Mariachi Lira de Oro, Orquesta Sinfónica de Tlalpan para la ceremonia cívica (23:00 hrs) y Luis Antonio López «El Mimoso» (23:30 hrs).

Gustavo A. Madero (Explanada de la Alcaldía y Campos Revolución): Desde las 18:00 horas. Elenco: La Maldita Vecindad, La Sonora Santanera y Luis R. Conriquez en la explanada; rock urbano con Liran’ Roll en Campos Revolución.

Cuajimalpa (Explanada de la Alcaldía) : A partir de las 18:00 horas. Elenco: Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga e Internacional Carro Show.

Coyoacán (Jardín Hidalgo / Centro de Coyoacán): Programa musical a partir de las 16:00 horas; ceremonia a las 22:45 horas. Elenco: Banda Sinfónica de Coyoacán, Mariachi Gallos de México, César Salaz y show estelar con Merenglass (23:10 hrs).

Xochimilco (Explanada de la Alcaldía) : A partir de las 21:00 horas. Elenco: El Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete.

Tláhuac (Explanada de la Alcaldía): Desde las 18:00 horas; Grito a las 22:45 horas con show de drones. Elenco: Flores de México, Edgar Jiménez, Recordando a La Sonora Dinamita (21:00 hrs) y Vagón Chicano (23:15 hrs).

Benito Juárez (Explanada de la Alcaldía) : A partir de las 18:00 horas. Elenco: Jornada pop con Aleks Syntek, Diego Schoening, Baxter, Yael Montiel y Christian Venegas.

La Magdalena Contreras : Sedes divididas a partir de las 17:00 y 18:00 horas. Elenco: Internacional Orquesta La Típica, Los Búhos y KMB La Sonora (San Jerónimo Lídice); Los Yes-Yes y Grupo Playa Blanca (Plaza Cívica Unidad Independencia).

Identidad social y efervescencia colectiva

Para comprender por qué se nos eriza la piel al gritar al unísono, es indispensable recurrir a la teoría psicológica:

Teoría de la Identidad Social (Henri Tajfel y John Turner): Plantea que una parte sustancial del autoconcepto y la autoestima de un individuo proviene de los grupos a los que pertenece. Al sentirnos parte de una nación con una historia de resistencia y riqueza cultural, el cerebro transfiere ese valor colectivo a la valía personal. Sentirse orgulloso de ser mexicano eleva directamente la autoimagen y el bienestar subjetivo.

Efervescencia Colectiva (Émile Durkheim): Cuando una multitud se reúne alrededor de un mismo símbolo o sonido, se produce una sincronización emocional donde los límites del «yo» individual se disuelven para dar paso a un «nosotros» expansivo.

Teoría del Apego y Pertenencia (Roy Baumeister y Mark Leary): La necesidad de pertenecer es una motivación humana fundamental. Saberse cobijado por una comunidad nacional previene el aislamiento, reduce la sensación de vulnerabilidad y fomenta la resiliencia comunitaria.

La neurobiología del orgullo patrio: Música, sabor y dopamina

El orgullo nacional no es solo una abstracción filosófica; es un fenómeno neuroquímico tangible que activa circuitos neuronales específicos:

Dopamina y Vía Mesolímbica (El Sistema de Recompensa): Degustar un plato de pozole, unos chiles en nogada o unos tacos al pastor activa el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, liberando dopamina. La comida típica no es únicamente combustible calórico: está anclada a memorias infantiles, calidez familiar y gratificación inmediata.

El Efecto del Mariachi en la Amígdala y la Corteza Auditiva: Estudios de neurociencia de la música (como los desarrollados por Robert Zatorre) demuestran que las progresiones armónicas de la música folclórica estimulan intensamente la corteza prefrontal y la amígdala. El sonido brillante de las trompetas y los guitarrones del mariachi provoca picos de adrenalina y endorfinas que se traducen en escalofríos placenteros (frisson musical).

Oxitocina y Sincronía Empática: Cantar «Cielito Lindo» o corear un ¡Viva México! en medio de una multitud desencadena la secreción de oxitocina, la hormona del apego y la confianza. Esta respuesta biológica disminuye los niveles de cortisol (estrés) y genera una sensación palpable de hermandad y seguridad compartida.

Trascender la pirotecnia y honrar la patria a diario

El confeti se barre, el humo de la pólvora se disipa y los adornos tricolores eventualmente se guardan en sus cajas. ¿Qué queda entonces del grito cuando amanece el 16 de septiembre? La verdadera madurez psicológica y cívica radica en no agotar el amor patrio en una borrachera dominical ni en el estruendo pasajero de un cohete.

Honrar la memoria de quienes forjaron libertades no exige martirios, sino coherencia cotidiana. Ser un mexicano ejemplar es un ejercicio ético de salud mental: se manifiesta en la honestidad de nuestro trabajo diario, en el respeto hacia el peatón y el vecino, en el rechazo a la corrupción normalizada y en la generosidad hacia el migrante y el hermano extranjero. México ha sido históricamente un hogar de puertas abiertas y brazos extendidos; nuestra calidez humana es nuestro patrimonio psicológico más valioso. Que el orgullo por esta tierra no sea un desahogo de una sola noche, sino la brújula moral con la que construimos, paso a paso y con empatía radical, un país más justo para todos.