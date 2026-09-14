Jornada de 40 horas impactará hasta 30% de la nómina y el personal

Implementación gradual, entre 2026 y 2030

Tendrá implicaciones en ajustes de turnos, pago de descanso adicional y aumento de contrataciones

La reducción de la jornada laboral en México, tras más de un siglo sin modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, tendrá un impacto de entre el 20% y 30% de la nómina o personal de las empresas, según estimaciones

Aunque los alcances dependerán del tipo de industria, las organizaciones deben comenzar con un mapeo de cómo están sus turnos actualmente, dijo Martha Hernández, directora de Consultoría en Capital Humano de la firma en México.

La especialista destacó que el personal sindicalizado tiene una media de 46 horas por semana, y para los trabajadores que no están afiliados a un sindicato, el promedio es de 43 horas.

Aunque los alcances dependerán del tipo de industria, las organizaciones deben comenzar con un mapeo de cómo están sus turnos actualmente, dijo Martha Hernández, directora de Consultoría en Capital Humano de la firma en México.

La especialista destacó que el personal sindicalizado tiene una media de 46 horas por semana, y para los trabajadores que no están afiliados a un sindicato, el promedio es de 43 horas.

La firma prevé que la reducción de la jornada laboral tendrá implicaciones en ajustes de turnos, pago de descanso adicional, rediseño de operaciones, optimización de procesos con tecnología, necesidad de más tiempo extraordinario y aumento de contrataciones.

Durante su intervención en el foro de Asociación de Recursos Humanos de Occidente (Arioac), Luis Peña destacó que el fondo de la reforma debe ser la mejora de la productividad.

En eso coincidió Yeshua Gómez, associate partner de PAS en EY México. “Es una invitación para ver qué tipo de procesos podemos mejorar para ser igual o más eficientes con menos horas disponibles, porque en estricto sentido, todos estos cambios con las reformas tienen que ver con productividad”.

Jornada laboral, oportunidad para la calidad de vida

Aunque la reducción del tiempo de trabajo representa un desafío, también es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, puntualizaron los especialistas de EY en el evento convocado por Arioac.

“Hay un aspecto muy importante del que nadie está hablando, imagínense qué harían con 400 horas adicionales de descanso al año, por supuesto que lo primero que viene a la mente es descansar, irme de vacaciones, no hacer nada, piensen, son 400 horas al año, son prácticamente 50 jornadas de trabajo, ¿en dónde las invertirían?”, reflexionó Luis Peña.

Para el especialista, uno de los impactos más importantes de la reforma es en la arista social. “El tema más profundo de la reforma no es que discutamos los costos, ese no es el tema central, lo más profundo es que hablamos del concepto de país que vamos a construir”.

Las personas quieren más tiempo libre

El deseo por más tiempo libre no es ajeno a las tendencias en beneficios. Durante su ponencia, Martha Hernández también subrayó que el talento está priorizando planes de salud, permisos remunerados y programas de balance vida-trabajo.

Estas prioridades han empujado en el mercado laboral de permisos remunerados adicionales a los establecidos en la Ley, como días personales, licencias para cuidados de hijos o para mudanzas.

Frente a este escenario, Martha Hernández indicó que la cercanía de los equipos de liderazgo con los trabajadores es necesaria para reflejar las nuevas expectativas del talento en los planes de beneficios.

Costo por hora de la nómina aumentará

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales implicará un aumento gradual en el valor de cada hora trabajada. De acuerdo con el especialista en nómina y cumplimiento laboral, Gamaliel Herrera, este efecto podría elevar el costo por hora de la nómina hasta 20% hacia 2030, cuando se concrete la transición.

El experto mencionó que ese incremento considera el cálculo de la reducción del tiempo de trabajo, pero no otros gastos que los patrones también deben considerar, tales como el Impuesto Sobre Nóminas o las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Va a aumentar la nómina un 20 por ciento. No estoy tomando en cuenta el ISN, no estoy tomando en cuenta al IMSS ni nada; aquí es nada más por el sueldo. Lo que va a costar es la hora”, explicó.

El especialista en nóminas mencionó que el costo por hora se encarecerá según vaya disminuyendo el tiempo de trabajo y, durante el evento “Al día con la Ley de 40 horas”, organizado por Crehana, realizó un ejercicio para evidenciar este panorama a través del ejemplo de un trabajador con un sueldo semanal de 3,000 pesos.

El costo por hora en 2026 del sueldo de un trabajador con un salario semanal de 3,000 pesos es de 62.50 pesos, un resultado que se obtiene tras dividir la cantidad de dinero pagada entre el número de horas permitidas para trabajar por semana, en este caso, son 48 semanales.

Partiendo de ese caso, para 2027, cuando la jornada laboral disminuya a 46 horas, el costo por hora del salario de ese mismo trabajador será de 65.22 pesos, mientras que, para 2028, cuando el tiempo de trabajo permitido sea de hasta 44 horas, el costo aumentará a 68.18 pesos.

Considerando el ejemplo planteado por Gamaliel Herrera, para 2029, cuando el tiempo de trabajo ordinario semanal sea de máximo 42 horas, el costo por hora del trabajador será de 71.43 pesos, mientras que, para 2030, cuando la reducción de jornada laboral haya alcanzado su transición completa hasta, el costo de cada hora trabajada será de 75 pesos.

¿Qué sectores serán los más beneficiados?

Los sectores más beneficiados por la implementación de la jornada laboral de 40 horas son los siguientes:

– Industria manufacturera

– Comercio

– Servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas

– Transportes, correos y almacenamiento

– Apoyo a los negocios

Calendario de reducción gradual

– 2026: Periodo de gracia, transición y ajuste en los centros de trabajo.

– 2027: Límite de 46 horas semanales.

– 2028: Límite de 44 horas semanales.

– 2029: Límite de 42 horas semanales.

– 2030: Cumplimiento total de la jornada máxima de 40 horas semanales