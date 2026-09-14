Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias en el sexenio: CSP

Significa cerca de 1.2% del PIB anual

La jefa del Ejecutivo federal señaló que se estima la generación de alrededor de 2.4 millones de empleos asociados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el programa Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias en el sexenio otorgándoles el derecho a tener una vivienda digna, lo cual representa una inversión anual cercana al 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima la generación de alrededor de 2.4 millones de empleos asociados a 667 mil viviendas contratadas a la fecha.

“Es decir, 12 millones de familias van a ser beneficiadas por todo el Programa de Vivienda en el sexenio y significa cerca de 1.2 por ciento del PIB anual de inversión. Y, por supuesto, los empleos que genera. Si consideramos que cada vivienda genera alrededor de 4 empleos y ya se contrataron 600 mil viviendas, pues entonces son 2.4 millones de empleos asociados a lo que se contrató de viviendas y que muchas de ellas ya están en construcción.

“Entonces, es buenísimo este programa por donde se vea. Pero, sobre todo, lo más importante: se da acceso a lo que nosotros consideramos un derecho, que es una vivienda digna”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que este programa ayuda a todo el país ya que genera desarrollo en diferentes regiones y recupera la esencia de instituciones como el Infonavit, que regresa a su origen de darle vivienda a las y los trabajadores.

“Nosotros recuperamos la esencia de que hay derechos del pueblo. ¿Qué quiere decir derecho? Que todos tenemos derecho al bienestar y el bienestar es tener lo indispensable”, agregó.

Resaltó que con Vivienda para el Bienestar ha crecido la vivienda pública y además se ha impulsado la construcción de viviendas por parte de privados a precios más accesibles.

Hay 766 proyectos en todo el país

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que las 667 mil viviendas contratadas que se distribuyen en 766 proyectos en todo el país, de las que 277 mil viviendas están en obra del Infonavit, Conavi y Fovissste, en tanto que 89 mil ya fueron asignadas, lo que representa un avance del 37 por ciento de la meta de 1.8 millones de viviendas, con una inversión acumulada de 75.9 mil millones de pesos.

En mejoramiento de vivienda se tiene un avance del 40 por ciento, lo que representa 717 mil apoyos de una meta de 1.8 millones; en escrituras, un avance del 34 por ciento, es decir 337 mil de la meta de 1 millón; mientras que el INSUS ha regularizado 76 mil lotes y hay 714 mil en proceso de escrituración. Además, se realizaron 5.1 millones de mejoramientos de condiciones de créditos e Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal otorgarán 2.2 millones de créditos tradicionales de vivienda.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, señaló que se tienen contratadas cerca de 533 mil viviendas de las que 223 mil 359 están en obra y la meta es que en diciembre haya 167 mil más; además se han colocado 37 mil 407 viviendas. Por su parte, fueron reestructurados 4 millones 856 mil créditos impagables: 536 mil fueron liquidados y 4 millones 320 mil recibieron reducciones de montos y de tasas de interés, así como pagos mensuales fijos.

Puntualizó que la cartera vencida del Infonavit ha disminuido en 2 por ciento, ya que en septiembre de 2024 ascendía a 608 mil millones de pesos (mdp), mientras que en agosto de 2026 se ubicó en 597 mil mdp.

Detalló que, al cierre de julio, se han colocado 673 mil 586 créditos hipotecarios con una derrama económica de 610 mil 882 mdp; en cuanto a Mejoravit se han entregado 564 mil 511 créditos con una derrama de 41 mil 574 mdp. Sobre cancelación de hipotecas, informó que al cierre de agosto se han liberado 253 mil 783 hipotecas y se han entregado 61 mil 881 escrituras.

“Absurdo, supuesto apoyo a una intervención”

Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la mayoría de los mexicanos apoye una intervención extranjera en territorio nacional, en particular de Estados Unidos, contra los cárteles de las drogas.

A pregunta sobre una supuesta encuesta atribuida al Departamento de Estado estadunidense -donde supuestamente una mayoría de ciudadanos mexicanos respaldaría que Washington ejecute acciones directas contra las organizaciones del crimen organizado-, la mandataria federal remarcó que por el contrario gran parte de los connacionales se expresa en contra de esa idea.

“Esta idea de algunos sectores, poquito después salió una nota y le preguntaba al general secretario (de la Defensa, Ricardo Trevila) sale una nota del Comando Norte diciendo que la coordinación con México ‘es extraordinaria’.

El Comando Norte es el ejército de Estados Unidos, que dice que nos coordinamos muy bien con México.

“Y según esta nota (sobre la supuesta encuesta) está muy mal el trabajo que se hace en México, ‘terrible’; y por tanto Estados Unidos debería intervenir en México y además los mexicanos están de acuerdo. Es parte de esta información, entre comillas, que lo único que busca es provocar internamente. ¡Es absurda!”.

La jefa del Ejecutivo refirió que por el contrario, casi 90 por ciento de los mexicanos están en contra de una intervención extranjera.