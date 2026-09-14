México Canta corona a sus ganadores

Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza y Bryan Soto conquistan la final

Hoy se presentarán junto a Intocable y Legado de Grandeza, en el Zócalo

Por Asael Grande

Con más de un millón de votos del público y el Auditorio Nacional como escenario de una noche marcada por la música mexicana, Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza y Bryan Soto se convirtieron en los ganadores de México Canta por la paz y contra las adicciones 2026, iniciativa binacional que reunió a jóvenes talentos de México y Estados Unidos.

Después de un proceso de selección realizado a ambos lados de la frontera, semifinales en cada país y una final con ocho participantes, cuatro de México y cuatro de Estados Unidos, el certamen cerró su segunda edición con una celebración que tuvo como invitados especiales a Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y Majo Aguilar, quien además debutó como conductora durante esta edición.

La noche comenzó con los ocho finalistas interpretando de manera conjunta Hecho en México, antes de dar paso a las actuaciones individuales que definirían a los triunfadores.

Desde Glendale, California, Tiffany Galaviz llevó al escenario la influencia del mariachi con la que creció y que le permitió mantener un vínculo con sus raíces mexicanas. En la final interpretó Cosa fina del país. Lizandro Espinoza, originario de Portland, Oregon, presentó Pena de la Buena, respaldado por una historia familiar en la que la música de Juan Gabriel y Antonio Aguilar fue fundamental para mantener viva su identidad mexicana.

Por su parte, Bryan Soto llegó desde Valle de Chalco, Estado de México, con Labios de cereza. Su historia musical comenzó desde pequeño gracias a la influencia de su abuelo y, con el paso de los años, lo llevó a formar su propia agrupación de banda, Clave 5/7.

Al concluir la competencia, los tres ganadores recibieron de Banda El Recodo un disco como reconocimiento a su triunfo y agradecieron el respaldo del público durante el certamen.

Del Auditorio Nacional al corazón de México

La final no será el último gran escenario para los jóvenes artistas. Tiffany Galaviz, Lizandro Espinoza y Bryan Soto se presentarán este 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de los festejos patrios de 2026, donde compartirán escenario con Intocable y Legado de Grandeza.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que México Canta busca que las nuevas generaciones construyan referentes musicales desde su propia identidad y creatividad, con narrativas alejadas de la violencia.

Majo Aguilar también aprovechó la final para compartir su experiencia con los participantes y recordarles que la constancia puede convertir los sueños artísticos en realidad. Durante su participación interpretó Vete y Cuéntame y anunció que el próximo 13 de noviembre ofrecerá su primer concierto en el Auditorio Nacional acompañada de mariachi y banda.

Banda El Recodo puso otro de los momentos destacados de la velada con Solo tú y La cama de piedra. Su vocalista Geovanni Mondragón llamó a los concursantes a confiar primero en su propio talento para conseguir que los demás también crean en ellos.

A lo largo de México Canta 2026, los jóvenes recibieron además acompañamiento y consejos de figuras y agrupaciones como Los Tigres del Norte, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, “El Bogueto”, “El Yaki”, Snow Tha Product, Picus, Emmanuel Cortes y “Kakalo”.

La Gran Final, producida por Canal Veintidós, fue transmitida en vivo por más de 40 medios públicos del país y tuvo difusión internacional a través del Canal de las Culturas de México, Canal Once y plataformas digitales.

Con el cierre de esta edición, México Canta busca consolidarse como un escaparate para las nuevas generaciones de artistas mexicanos y mexicoestadounidenses. Para sus tres ganadores, el siguiente reto llegará prácticamente de inmediato: pasar del Coloso de Reforma al Zócalo capitalino y cantar ante miles de personas en una de las noches más emblemáticas para México.