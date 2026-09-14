Mayoría de trabajadores de las plataformas digitales siguen sin seguridad social

Reporte de la STPS

Hay 9 millones 853,538 personas operando en este sector laboral

El 89.3% de las personas trabajadoras registradas en aplicaciones digitales no alcanza la condición de empleo formal con subordinación reconocida, según los datos presentados en el Segundo Informe de Gobierno por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Entre enero y junio de 2026, la dependencia federal reportó un registro de 9 millones 853,538 personas operando en estas plataformas tecnológicas. Del total contabilizado, solo 1 millón 52,653 personas obtuvieron el reconocimiento de su relación de trabajo subordinada e ingresaron formalmente al esquema de seguridad social. Esto significa que 8 millones 800,885 personas inscritas en las plataformas continúan sin acceder a la formalización laboral bajo esta modalidad legal.

El proceso de regulación para este sector laboral inició formalmente en julio de 2025 con la puesta en marcha de una prueba piloto de seis meses; esta fase previa, que concluyó en diciembre del año pasado, permitió a las autoridades laborales recopilar información estadística, probar las reglas operativas de acceso a la seguridad social y analizar los factores de exclusión del ingreso neto para determinar los criterios de subordinación.

Tras el cierre del periodo de prueba, el nuevo marco regulatorio entró en vigor de forma definitiva el 1 de enero de 2026.

El documento oficial de la STPS informó que, como parte de los resultados del nuevo esquema, más de un millón de trabajadores al mes cuentan con seguro contra accidentes de trabajo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La dependencia destacó que la implementación de la medida representa un proceso gradual que todavía enfrenta diversos retos de carácter operativo y regulatorio en el mercado laboral.

Asimismo, las acciones locales coinciden con la adopción del Convenio 193 sobre el Trabajo Decente en la Economía de Plataformas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que aún está en proceso de ratificación por los países miembro, inclído México, y que fue aprobado el 15 de junio de 2026.