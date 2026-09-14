Frena juez nuevas reglas de Trump sobre Las estancias de estudiantes y periodistas

A un día de entrar en vigor

Solicitud de organizaciones que representan instituciones de enseñanza superior, profesores y sindicatos

Un juez federal de Estados Unidos aplazó la entrada en vigor de los nuevos límites de estancia para estudiantes y periodistas extranjeros fijados por el gobierno del presidente Donald Trump.

Sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, el juez federal de Boston pospuso hasta nueva orden las nuevas reglas que debían entrar a regir el 15 de septiembre.

El juez accedió a la solicitud de organizaciones que representan instituciones de enseñanza superior, profesores y sindicatos, entre ellos uno que representa a periodistas y otros profesionales de la comunicación.

Los periodistas extranjeros, por su parte, verán sus estancias limitadas a 240 días, es decir unos ocho meses, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.

Los periodistas chinos estarán sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días.

Hasta ahora, Estados Unidos concedía visados por la duración del programa de estudios de un estudiante y hasta cinco años para un periodista extranjero.

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto «reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura» de la actualidad estadounidense.

Rompe Trump tradición en su visita a Irlanda

El presidente Donald Trump, rompió con décadas de neutralidad de Washington sobre el futuro de Irlanda del Norte y declaró que sería «fantástico» que ese territorio se reunificara con la República de Irlanda.

Trump llegó a Dublín ayer para una visita de dos días, durante la cual se reunió con el Primer Ministro Micheál Martin y líderes empresariales, además de asistir a un torneo de golf en su campo de Doonbeg, en la costa oeste del país.

«No quiero causar ningún problema, pero me encantaría ver Irlanda unificada. Sucederá tarde o temprano», declaró ante periodistas.

Más tarde, durante un encuentro en la residencia del Embajador estadounidense, el Presidente pareció reconocer la sensibilidad del asunto.

«Por muy bien que lo digas, no hay una buena respuesta» a la reunificación, detalló Tump.