Elecciones definitorias

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Las elecciones del próximo 6 de junio representan para Claudia Sheinbaum no sólo la primera gran evaluación de su gobierno, sino también, y principalmente, el margen de maniobra y control político con el que transcurra la segunda mitad de su sexenio y, por ende, la selección de quien vaya a ser su sucesor.

En total se renovarán 19 mil 609 cargos de elección popular en 32 entidades del país, incluidos las 500 diputaciones (300 de mayoría y 200 de representación proporcional) del Congreso y 17 gubernaturas, además de diputaciones locales, presidencias municipales y otros puestos en ayuntamientos, lo que implica el proceso electoral más grande de la historia en México.

Las encuestas muestran un claro dominio de Morena con sus aliados PT y PVEM sobre una oposición desorientada, débil y sin empuje, a pesar de que, desde el extranjero y algunos grandes empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, les inyectan grandes recursos.

Morena confía en ganar 15 de las 17 gubernaturas, con las derrotas esperadas en Aguascalientes y Querétaro frente al PAN. En Nuevo León y Campeche, Movimiento Ciudadano pudiera darle la sorpresa a Morena, mientras que en Chihuahua el PAN pudiera alcanzar el triunfo.

Sin embargo, lo más importante para la presidenta Sheinbaum no es que gane Morena, lo cual es ampliamente previsible, sino quiénes serán los que asuman los triunfos, especialmente en las gubernaturas y los grupos que se conformen en la Cámara de Diputaciones y en los principales ayuntamientos y Congresos Estatales.

Es conocido que Morena no representa un grupo homogéneo y mucho menos controlado, por lo que bajo sus siglas se mueven grupos bien integrados de amplios alcances que buscan el mayor control posible para posicionarse con miras al 2030.

Ahí están Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y algunos otros más que sólo buscan su protección sin alinearse del todo a Palacio Nacional. Por ello, para Claudia resultará vital mantener el control de los principales puestos a disputarse con candidaturas leales a su causa.

Este fin de semana se espera que se conozca a 12 de quienes serán las candidaturas a gubernaturas por parte de Morena y ahí se sabrá si se elige a personas leales y también si no van a presentarse rupturas peligrosas. Veremos.

Susurros

Mientras Joseph E. Stiglitz anticipa el ocaso de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que se pasa el tiempo humillando a países socios y amigos y con temerarias amenazas de apoderarse de territorios ajenos como Groenlandia o Canadá, en Nueva Deli se reunieron los BRICS para ofrecer una ruta de cooperación comercial, respeto al derecho internacional y soberanía de los estados.

El Premio Nobel de Economía advierte que a Trump no le han funcionado ni la persuasión ni la intimidación, por lo que está a punto de caer en su “Día D”, día de la desesperación.

En India, los BRICS encabezados por los Jefes de Estado de Rusia, Vladímir Putin; China, Xi Jinping, e India, Narendra Modi, así como los representantes del resto de los 11 países miembros y las 10 naciones asociadas, dieron muestra de su fortaleza al integrar al 40 por ciento de la población mundial y casi la cuarta parte de la economía global, así su fuerza.

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