Respalda el Pleno del Senado proyecto para fortalecer conocimiento médico sobre la menopausia

Senadores llaman a superar el silencio, la desinformación y los estigmas en torno a esta etapa de las mujeres

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para declarar el 18 de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Salud en la Menopausia”, con el objetivo de fortalecer la sensibilización social, el conocimiento médico y el impulso a la investigación sobre esta etapa de la vida de las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la menopausia es una etapa del ciclo de vida de la mujer, misma que necesita la atención integral, información oportuna y las estrategias para reducir los riesgos de las enfermedades no transmisibles.

El dictamen, que fue aprobado por la asamblea con 102 votos, también destaca que la Organización Panamericana de la Salud ha enfatizado la necesidad de incorporar un enfoque de género y de curso de vida en las políticas públicas sanitarias, particularmente en mujeres mayores de 45 años.

Por ello, senadoras y senadores avalaron declarar el Día Nacional de la Salud en la Menopausia, como un paso más en la alineación de la legislación nacional con las recomendaciones técnicas internacionales, así como con la apuesta por la prevención, la educación en salud y la puesta en valor de la menopausia como una cuestión de salud pública.

El documento, que fue remitido a la Cámara de Diputados, sostiene que esta iniciativa generará un impacto directo en la sociedad al consolidar la prevención como eje de justicia social, reconoce el derecho humano a la protección de la salud y establece la obligación del Estado de garantizar servicios de salud universales, gratuitos y orientados al bienestar físico y mental.

El presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que con este proyecto se reconoce una etapa natural de la vida de las mujeres, que por décadas ha permanecido rodeada de silencio, desinformación y estigmas.

Agregó que destacar este tema en la agenda pública permite garantizar el derecho de las mujeres, y de todas aquellas que atraviesan esta etapa, a recibir información clara, atención digna y servicios de salud oportunos, pues la menopausia no es el fin de la vida reproductiva de la mujer, sino una transición que comprende cambios físicos, emocionales y sociales.

La senadora Lizeth Sánchez García, del PT, afirmó que llegó el momento de dejar atrás los prejuicios y colocar la salud de las mujeres en el lugar que merece, “no queremos solamente una fecha en el calendario”, queremos que haya más información.

Por el PRI, la senadora Karla Toledo Zamora indicó que esta propuesta no solamente tiene que ser o puede ser una fecha en el calendario, sino que tiene que servir para visibilizar la menopausia, para hablar de ella abiertamente y para terminar con los prejuicios que todavía existen alrededor de esta etapa de la vida que viven todas las mujeres.