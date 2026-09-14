Tato Alexander: entre la sátira laboral y el horror de lo cotidiano

Con El método Grönholm y México Siniestro

La actriz mexicana despidió su temporada en el Teatro Xola mientras explora el terror psicológico en una serie sonora

Por Arturo Arellano

La versatilidad escénica de Tato Alexander se mueve con soltura entre dos extremos: la risa ácida que desmenuza la competencia corporativa y la tensión psicológica que confronta la vulnerabilidad humana. Mientras despidió su participación en la comedia teatral El método Grönholm, la actriz también explora las fronteras del suspenso auditivo con su protagónico en “El Ladrido”, episodio perteneciente a la serie de ficción sonora México Siniestro.

En entrevista, la intérprete reflexiona sobre los matices de ambos proyectos y los contrastes narrativos que atraviesan su presente laboral.

Tras semanas de exitosa temporada, la actriz encaró su recta final en el Teatro Xola con la aclamada pieza de Jordi Galceran. “Es una puesta en escena que ha estado padrísima, ya casi terminamos, es el último fin de semana de la obra, aunque yo ya dí mis últimas dos funciones, mis compañeros siguen”, comparte Alexander en entrevista sobre el cierre del montaje.

La trama sumerge al público en un proceso de selección corporativo donde los límites éticos se diluyen: “Es una comedia de una situación de trabajo en la que van cuatro personajes a pedir trabajo y no saben quién los está engañando, los ponen a prueba; una sátira al mundo laboral y a los corporativos”, explica la actriz sobre la dinámica de competencia feroz que retrata la obra.

Las últimas dos funciones de la obra se llevarán a cabo este sábado 17:30 y 20:00 horas y el domingo 17:00 y 19:30 horas., con localidades disponibles en taquillas del recinto y a través de Ticketmaster.

El terror que acecha en la vida diaria

En paralelo a las tablas, Tato Alexander se sumergió en el universo del podcast dramático con México Siniestro, una producción original de ficción sonora escrita por Alexandra Dunnet y disponible en Spotify y YouTube. En esta antología, comparte créditos con un destacado ensamble coral integrado por figuras como Regina Blandón, Memo Villegas, José María de Tavira, Michelle Rodríguez, Verónica Langer, Alejandra Bogue, Daniel Tovar, Isabel Burr y Fernando Cattori.

Al frente del capítulo “El Ladrido”, la actriz destaca la particularidad del tono narrativo: “Lo que es interesantísimo del podcast es que no cae mucho en lo paranormal, es más bien como que habla del terror desde un lugar que se encuentra en lo cotidiano; entonces es realmente terrorífico. La gente ha tenido una experiencia muy padre y una respuesta increíble”.

Lejos de los clichés de espectros o apariciones, Alexander subraya que la verdadera inquietud proviene de la condición humana y los quiebres emocionales: “Habla del terror en las cosas que se viven a diario. Aunque no lo creas, son cosas que suceden. El comportamiento humano puede ser verdaderamente terrorífico, y los misterios de la mente y de lo que pasa, que no sabemos o que sí sabemos, hasta enfermedades mentales o físicas tienen mucho que ver con el terror”.

Esta aproximación, advierte la intérprete, conduce a una necesaria introspección sobre la salud mental y los lazos afectivos: “Pasa en nuestras relaciones con las personas, relaciones familiares… cómo puede ser en la experiencia de alguien, de un niño por ejemplo o de gente más vulnerable, una experiencia verdaderamente terrorífica en una situación familiar que se sale de control o que se va hacia la oscuridad. Visto a los ojos de alguien vulnerable, también es una película de terror”.

Para la actriz, el valor catalizador de la historia radica en la pluma de su creadora: “Para eso es el arte, un reflejo, un espejo y una manera de espejear estas cosas con un punto de vista y una voz específica. En este caso, la guionista Alexandra Dunnet lo hace espectacularmente porque tiene una voz verdaderamente peculiar y única, y eso se siente en cada episodio”.

Nuevos horizontes: Cine en España y estreno como guionista

Cuestionada sobre el ejercicio histriónico como vehículo catártico, Alexander reconoce que ponerse en la piel de otros es la vía para procesar la realidad: “Por los que somos actores, por eso lo hacemos también; es nuestra manera de gestionar nuestra experiencia humana. Los actores elegimos esta, que a mí me parece la más divertida y la más inmersiva”.

La agenda de la actriz no se detiene. En puerta tiene el rodaje de un largometraje en España bajo la dirección del realizador Aitor Gata, además de varios proyectos de comedia cinematográfica programados hacia el cierre de año.

Asimismo, para enero alista la llegada a salas comerciales de Ya no sé cómo ser, cinta escrita por ella misma, con dirección de Salvador Espinosa y un elenco estelar encabezado por la propia Tato junto a Memo Villegas, Arcelia Ramírez y Gerardo Trejoluna. “Para mí fue delicioso porque cuando entré ya a actuar me desentendí absolutamente de todo. El director para mí es un gran líder, un gran director y confío completamente en él. Estuvo muy rico ver a los actores darle vida a los personajes que escribí; fue una experiencia sólo grata”, concluyó.