Revista El Ornitorrinco Tachado, ingresa al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas

Toluca, Méx.- Más de una década de trabajo editorial dedicado a la investigación artística respaldó la incorporación de El Ornitorrinco Tachado, revista editada por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas y Humanísticas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

El reconocimiento representa un avance en la consolidación de una publicación especializada en artes visuales, estudios de la imagen y estudios visuales, así como en la visibilidad de las investigaciones que se desarrollan en estos campos.

Silvia Adriana Pérez García, coordinadora editorial de la revista, explicó que este resultado es producto de un trabajo sostenido en el que han sido fundamentales la participación de las y los revisores académicos, la continuidad de la publicación, la trayectoria de quienes han encabezado su edición y el cuidado de cada una de las etapas que integran el proceso editorial.

La incorporación al Sistema Nacional, agregó, abre nuevas posibilidades para ampliar la circulación de los contenidos y atraer investigaciones de otras instituciones y países, al tiempo que ofrece a las y los autores un espacio respaldado por procesos editoriales y de evaluación académica consolidados.

El Ornitorrinco Tachado surgió en 2010 como una iniciativa de la Facultad de Artes para dar visibilidad a la investigación desarrollada en el ámbito artístico y contribuir a reconocer las artes como un campo generador de conocimiento. A lo largo de estos años, la revista fortaleció su presencia en directorios y repositorios especializados, amplió su red de colaboradoras y colaboradores y consolidó sus procesos académicos y editoriales.

Como parte de esta evolución, la publicación también ha avanzado en su internacionalización mediante la incorporación de trabajos en inglés y francés, con lo que busca ampliar su alcance y establecer vínculos con comunidades académicas de distintos países.

Otro de los cambios relevantes ha sido la transición del formato impreso al digital. Para Pérez García, el acceso abierto constituye una herramienta fundamental para ampliar la circulación del conocimiento, ya que permite consultar los contenidos de manera más rápida y sencilla desde cualquier lugar con conexión a internet y un dispositivo electrónico.

Entre sus estrategias de crecimiento, El Ornitorrinco Tachado busca fortalecer particularmente la sección de ensayo visual y explorar formatos que permitan incorporar una mayor diversidad de imágenes y producción artística, incluida la imagen en movimiento.

Con ello, la revista busca que sus formas de publicación evolucionen junto con la investigación artística contemporánea y abrir nuevas posibilidades para documentar, analizar y difundir el conocimiento que se genera desde las artes.