El Vans Warped Tour conquistó la CDMX

El esperado regreso de la cultura dosmilera

Un fin de semana de catarsis, guitarrazos y nostalgia en el Autódromo

Pasaron años de rumores, peticiones en redes sociales y la constante envidia de ver cómo el festival más icónico de la música alternativa giraba únicamente por Estados Unidos. Si bien en 2017 hubo un primer acercamiento en el Foro Pegaso de Toluca, lo que se vivió este fin de semana en la capital del país fue el desembarco definitivo de la experiencia completa. El sábado 12 y el domingo 13 de septiembre de 2026, el Autódromo Hermanos Rodríguez dejó de lado el rugir de los motores de la Fórmula 1 para dar paso al estruendo de las guitarras distorsionadas, las baterías aceleradas y los coros desgarradores.

Desde tempranas horas, la marea de camisetas negras, pantalones entubados, delineador oscuro y calzado de skate comenzó a inundar las inmediaciones del recinto de la alcaldía Iztacalco. Muchos de los asistentes, hoy orgullosos treintañeros armados con bloqueador solar y tenis cómodos, acudieron con la misión de saldar una deuda pendiente con su yo de secundaria. Parejas que viajaron desde ciudades fronterizas como Mexicali para compartir su amor por el punk, grupos de amigos reencontrados y hasta padres de familia acompañados de sus hijos menores, se dieron cita en un evento que prometía ser una máquina del tiempo directa a la década de los 2000.

Para quienes nunca habían vivido la experiencia pura de un Vans Warped Tour, el primer impacto llegó justo al cruzar los filtros de seguridad. Manteniendo intacta su tradición más sagrada y a la vez más estresante, el festival se negó rotundamente a publicar los horarios de las bandas en internet con anticipación. En su lugar, el público se topó de frente con una gigantesca pizarra donde estaban escritos los itinerarios de la jornada.

La dinámica generó un caos hermoso y organizado. Los celulares se alzaban para tomar fotos al enorme tablero mientras la gente armaba, en cuestión de minutos, su estrategia mental de supervivencia para poder correr entre los seis colosales entarimados: Vans Stage, Corona Stage, Ghost Stage, Beanbox Stage, Little Caesars Stage y Corona Cero Stage. Las decisiones fueron brutales y los empalmes musicales inevitables, pero esta ruleta rusa cumplió su propósito fundamental: obligar a los asistentes a caminar por todo el recinto, toparse con escenarios aleatorios y descubrir nuevos sonidos en el trayecto hacia sus presentaciones imperdibles.

Sábado: De los riffs pesados a los himnos de estadio

La jornada inaugural del 12 de septiembre estuvo marcada por una descarga de energía pura, destacando los ritmos más pesados y las agrupaciones consagradas del mainstream alternativo. Desde el mediodía, el calor capitalino fue apaciguado por el frenesí de bandas como Letlive y 3OH!3, quienes encendieron los ánimos tempraneros en el Vans Stage.

Conforme el sol comenzaba a ceder, el festival nos regaló postales invaluables. Dropkick Murphys transformó la explanada en una auténtica taberna de punk celta, provocando bailes desenfrenados y brindis con vasos al aire. Por su parte, agrupaciones como Glassjaw, We Came As Romans y The Devil Wears Prada saciaron la sed de los puristas del post-hardcore y metalcore, desatando impresionantes mosh pits que levantaron columnas de polvo en el Ghost Stage.

El clímax de la noche sabatina fue una cascada de éxitos que pusieron a prueba las cuerdas vocales de la multitud. Yellowcard emocionó hasta las lágrimas con el inconfundible violín de «Ocean Avenue», The All-American Rejects aportó la cuota de pop-rock pegadizo, y Taking Back Sunday entregó un set visceral lleno de dramatismo emo. El cierre quedó en manos de los veteranos Rise Against, que inyectaron su habitual dosis de punk contestatario, y de Papa Roach, quienes demostraron por qué siguen siendo amos y señores del espectáculo masivo, reventando las bocinas con clásicos que sacudieron cada centímetro de asfalto.

El poder de la armada nacional y latina

No se puede documentar esta primera gran edición sin destacar el enorme músculo de la escena hispanohablante. El festival no fue solo un escaparate para las bandas estadounidenses, sino una fiesta donde el talento local demostró estar a la altura de las grandes ligas. El sábado, los cachanillas de Insite y los siempre enérgicos Allison congregaron a multitudes que corearon cada una de sus letras a pulmón abierto. Además, la presencia de proyectos emergentes y consolidados como Blnko y Muérete Tú dejó claro que hay un relevo generacional pidiendo pista.

Por si fuera poco, actos latinoamericanos de la talla de los argentinos 2 Minutos y los colombianos Don Tetto pusieron a brincar a un público diverso que no hace distinción de fronteras cuando se trata de honestidad musical. Para el domingo, la representación mexicana elevó aún más la vara con actos entrañables como División Minúscula, Delux, Elli Noise, Los Blenders y Tungas, confirmando que la banda sonora de nuestra adolescencia también tiene nombre, apellido y raíces latinas.

Domingo: La apoteosis del pop punk

Si el primer día fue una jornada de sonidos rudos, el domingo 13 de septiembre se erigió como la máxima celebración del pop punk y la melancolía feliz. A pesar de los estragos físicos evidentes, la energía del público parecía intacta.

La vieja escuela estuvo perfectamente respaldada por los íconos californianos de Pennywise y las leyendas neoyorquinas del hardcore, Agnostic Front, quienes dieron cátedras de actitud combativa. Al mismo tiempo, Black Veil Brides y Escape the Fate complacieron al sector más teatral con guitarras afiladas y estéticas impecables.

Pero el corazón de la segunda jornada latió al ritmo de las melodías aceleradas. Bandas clave de la escena como The Story So Far, The Maine, Motion City Soundtrack y The Starting Line ofrecieron presentaciones memorables. La nostalgia de los dosmiles llegó a su pico cuando agrupaciones como New Found Glory dejaron en claro por qué son considerados pioneros modernos del género, con un set implacable lleno de saltos sincronizados.

El broche de oro y la culminación de un fin de semana histórico llegó de la mano de All Time Low. La agrupación se adueñó de la tarde con una producción vibrante y un dominio absoluto del público. Canciones como «Dear Maria, Count Me In» provocaron un karaoke monumental de miles de voces iluminadas por las luces del escenario, cerrando el telón de manera impecable.

Un modelo de festival centrado en la comunidad

Más allá de la música, el Vans Warped Tour México 2026 brilló por su vibra comunitaria. En una industria saturada de festivales con zonas exclusivas, este evento intentó regresar a la filosofía de la escena: rampas de skate activas, cultura urbana, dinámicas de encuentro cercano entre fans y músicos, y un respeto profundo por el espectador. Detrás de todo el ruido, existió una maquinaria humana vital que lo hizo posible: desde técnicos ajustando amplificadores a velocidad récord, hasta vendedores de hidratación que comenzaron sus largas jornadas de trabajo desde las 6:00 de la mañana para mantener en pie a la multitud.

Fue, sin lugar a duda, un maratón físico y emocional. Al abandonar las puertas del Autódromo la noche del domingo, la postal general era evidente: espaldas adoloridas, gargantas destrozadas, maquillaje escurrido y tenis cubiertos de tierra. Sin embargo, en el ambiente solo se respiraba plenitud. El Vans Warped Tour 2026 no fue un simple concierto de fin de semana; fue un abrazo colectivo, una recarga de juventud y la confirmación absoluta de que, sin importar las responsabilidades adultas que arrastremos, bastan los primeros acordes de nuestra canción favorita para volver a sentirnos eternos.

Con más de 90 bandas nacionales e internacionales, el legendario festival itinerante finalmente aterrizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante dos días, miles de fans se reencontraron con el soundtrack de su adolescencia en un evento masivo que superó las expectativas y demostró la innegable vigencia del pop punk, emo y hardcore.