Salen por goteo: Beatriz Mojica va a Guerrero y Carlos Torres Piña, a Michoacán

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Acotada por los conflictos internos, las presiones externas -como el retiro de visas y señalamientos de EU a funcionarios de Morena con vínculos con narco-, y las graves circunstancias de inseguridad, cero crecimiento y escándalos por excesos de opulencia de funcionarios de la 4T, la cúpula de Morena apenas logró sacar ayer otros 2 de sus coordinadores para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con los que apenas van 7 de 17 requeridos.

Así quedan:

1.- Para Guerrero, la senadora Beatriz Mojica, y;

2.- Carlos Torres Piña, para Michoacán.

Los seleccionados y dados a conocer ayer por Ariadna Montiel, presidenta de Morena y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, van a una fuerte promoción estatal, casi casa por casa -es la consigna- durante los siguientes 9 meses que faltan para la elección del domingo 6 de junio de 2027.

Una vez lanzado estos dos candidatos, quedan por resolver 10 candidaturas: BC, BCS, Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

En Aguascalientes ya va Nora Ruvalcaba; Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus; Colima, Rosa María Bayardo; Querétaro, Santiago Nieto y Sinaloa, Imelda Castro.

Torres Piña y Mójica tienen enfrente una dura campaña en dos estados -Michoacán y Guerrero- marcados por la violencia y la presencia de un par de decenas de grupos delincuenciales, a su vez, filiales del crimen del Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa (en el ojo de EU como cárteles y grupos terroristas), que lo mismo extorsionan a productores agrícolas, que a empresarios y comerciantes en todos sus niveles, que imponen precios al pollo, huevo, frijol o kilo de carne, que a servicios en taxis o transporte público, o que dominan la actividad minera o cobran “moche a los presupuestos” de alcaldes, o de plano los han convertido en sus socios, y que todos los días matan y hasta usan drones para sus ataques o estallan autos bomba y cuelgan cuerpos en puentes.

La senadora Beatriz Mojica, al parecer, tiene además el reto de superar sus fuertes desacuerdos en el pasado con el ahora senador Félix Salgado, quien con la postulación de la senadora se queda de nuevo fuera de la aspiración de ser gobernador de su estado.

Salgado, quien gobierna de trasmano con su hija Evelyn al frente del estado, es quien cuenta con la mayor red de influencia política en Guerrero y, se dice, los hechos lo confirman, con los más abiertos vínculos con los grupos delincuenciales del estado.

Como ex alcalde de Acapulco este puerto turístico vivió el reporte de 5 cabezas puestas por el narco frente al Palacio Municipal donde despachaba el ahora senador.

Muy parecido en sus ideas y formas políticas a viejos políticos guerrerenses, especialmente al excéntrico ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, poderoso empresario del transporte carretero, quien gobernaba en los setenta con la pistola al cinto, rodeado siempre de jóvenes que le brindaban halagos y todas sus atenciones, y que ejercía presupuestos sin el menor rigor de claridad y rendición de cuentas, el senador Salgado Macedonio quizá ahora se lamenta de su tiempo y circunstancias, y a lo mejor le gustaría haber sido uno de los políticos de los setenta como el ingeniero Figueroa.

Cercano a Andrés Manuel López Obrador, es difícil creer que se ajustará a una campaña encabezada por la senadora Beatriz Mojica, a quien él creía había dejado fuera de su camino.

Pero la senadora Mojica (de 53 años, con licenciatura en Comunicación Social de la Metropolitana en Xochimilco) no sólo derrotó al senador Salgado Macedonio en su carrera por la gubernatura d Guerrero en junio de 2027.

Igual, dejó en el camino a la ex consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián; a la presidenta del Partido Verde, senadora Karen Castrejón; a la aguerrida y escandalosa y excéntrica alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López (quien ya salió a rechazar reconocer a la senadora Mojica); al diputado local y ex aspirante en 2021, Pablo Amílcar Sandoval; al rector con licencia de la universidad del estado, Javier Saldaña, y al ex delegado del Bienestar en el estado, Iván Hernández, entre otros 15 aspirantes.

Para Michoacán

Queda Carlos Torres Piña, ex Fiscal de Michoacán y cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En la lista de inscritos para contender en Michoacán quedan superados y muy resentidos el senador con licencia Raúl Morón; la senadora con licencia Celeste Ascencio y la ex secretaria de Movilidad del estado, Gladys Butanda.

Raúl Morón Orozco, profesor normalista cercano a la CNTE, militante de Morena; ex alcalde de Morelia de 2018 a 2021, ex diputado local de 2008 a 2012 y senador de la República en dos ocasiones: de 2012 a 2018 y de 2024 a 2026 se queda por segunda ocasión al margen.

En 2021, por 6 contra 5 votos, el INE retiró el registro de Raúl Morón Orozco como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán tras confirmarse incumplimientos en materia de fiscalización.

En Michoacán, el ex fiscal Torres Piña va en una batalla directa con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, cabeza hoy del Movimiento del Sombrero que creo su esposo, el presidente municipal Carlos Manzo quien fue ejecutado hace casi un año por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación durante la celebración del Día de Muertos, el 1 de octubre.

Todo indica que los michoacanos, hartos de la violencia y el gobierno de Morena, votará masivamente por Grecia Quiroz.

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