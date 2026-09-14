Crías de tortuga, vulnerables por calor extremo en Cancún

Refuerzan la vigilancia

Se adelantan las fechas de eclosión, ante el acecho de depredadores

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Las altas temperaturas registradas en Cancún durante los últimos días han alterado el ciclo natural de las tortugas marinas. El director de Ecología de Benito Juárez, Fernando Haro Salinas, explicó que el calor ha recortado los tiempos de eclosión de los huevos, provocando nacimientos prematuros y dejando a las crías fuera de los corrales de protección instalados en las playas.

Un caso reciente evidenció el riesgo: 30 crías murieron expuestas a depredadores tras nacer antes de lo previsto. El funcionario señaló que la falta de lluvias y el incremento de la temperatura han adelantado las fechas de eclosión, obligando a brigadas municipales y hoteleras a reforzar la vigilancia.

Los biólogos advierten que el calor acelera el desarrollo embrionario. En el video difundido en redes sociales se observa a las crías sin vida fuera del corral, situación que ocurrió entre las 5:30 y 6:30 de la mañana, justo en el cambio de turno del personal del hotel. Mapaches y aves aprovecharon la vulnerabilidad de los neonatos.

Haro Salinas aclaró que cuando un nido se detecta fuera del corral, lo recomendable es dejarlo en su sitio y vigilar la eclosión. Sin embargo, en este caso las condiciones no lo permitieron.

La Dirección de Ecología verificó las instalaciones del hotel y confirmó que el corral cumplía con las condiciones necesarias. No obstante, pidió a los hoteles intensificar los recorridos de vigilancia para garantizar la protección de las crías ante las eclosiones prematuras.

El funcionario exhortó a la población a colaborar: ante cualquier avistamiento de desoves o nacimientos, se debe llamar al 911, contactar al personal de Ecología municipal o acudir al personal de los hoteles, quienes están capacitados para atender estas emergencias.

Aunque la depredación forma parte del equilibrio natural, el cambio climático y las variaciones extremas de temperatura están modificando los tiempos de reproducción de las tortugas. La prevención ahora depende de la vigilancia constante y de la participación ciudadana para reducir los riesgos que enfrentan estas especies emblemáticas del Caribe.

QRoo endurece sanciones contra abandono de mascotas

El Congreso de Quintana Roo analiza una iniciativa que busca tipificar penalmente la omisión de cuidados básicos hacia los animales de compañía. La propuesta, impulsada por el diputado José María Chacón Chablé, plantea adicionar el artículo 179-Ter-4 al Código Penal estatal para reconocer la desatención dolosa como un delito autónomo de riesgo.

Con esta reforma, el Ministerio Público podría intervenir de manera inmediata en casos de abandono, falta de alimento, agua o refugio, sin necesidad de esperar a que el animal presente lesiones físicas o muera.

La iniciativa contempla penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas de 50 a 100 días. Las sanciones podrían aumentar hasta en una mitad si la negligencia provoca el fallecimiento de la mascota.

El legislador argumentó que el marco normativo vigente resulta insuficiente, ya que la Ley de Protección y Bienestar Animal solo prevé sanciones administrativas como multas o arrestos temporales. Asimismo, la regulación penal actual exige un daño físico consumado para activar la acción de la justicia, lo que deja un margen de impunidad frente a la crueldad pasiva.

Según el INEGI, el 69.8% de los hogares mexicanos tiene al menos una mascota, lo que equivale a casi 80 millones de animales de compañía que requieren una tutela legal más estricta.

La propuesta busca armonizar la legislación local con las recientes reformas constitucionales en materia de protección animal y replicar modelos punitivos ya aplicados en estados como Puebla y el Estado de México.

El objetivo es garantizar que la propiedad privada no sea un pretexto para el maltrato silencioso y consolidar una cultura de respeto hacia los animales en los 11 municipios de Quintana Roo.

El calor ha recortado los tiempos de eclosión de los huevos, provocando nacimientos prematuros y dejando a las crías fuera de los corrales de protección instalados en las playas.